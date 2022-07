Papierwerk is rond: PSV haalt Savinho op huurbasis naar Eindhoven

Vrijdag, 8 juli 2022 om 17:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:16

PSV heeft de tweede aanvallende versterking voor komend seizoen binnen. De Eindhovenaren huren de achttienjarige Savinho voor één jaar van Troyes, dat de aanvaller onlangs voor maximaal 12,5 miljoen euro overnam van Atlético Mineiro. De overgang hing al lange tijd in de lucht, maar had nogal wat voeten in de aarde vanwege complexe juridische procedures. Savinho is alweer de achtste aanwinst van PSV deze transferperiode.

John de Jong bewoog hemel en aarde om de gecompliceerde deal af te ronden. “We hopen dat dit het begin is van een lang verblijf bij PSV”, aldus de technisch directeur van PSV. “We verwachten hem in de loop van volgende week in Eindhoven te zien. Wij zien in hem een groot talent en hopen dat dit de start is van een lang traject waarin hij veel mooie momenten met PSV gaat beleven. Omdat het zijn eerste stap buiten Brazilië is, gunnen we Savio de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe club. We zijn overtuigd van zijn potentieel.”

De mogelijke komst van de talentvolle vleugelaanvaller was al onderwerp van gesprek in Eindhoven sinds februari. Aanvankelijk leek deze af te ketsen, maar begin juni wakkerden de geruchten wederom aan in Brazilië. De City Football Group - naast onder meer Manchester City ook - eigenaar van Troyes - zou Savinho voor 6,5 miljoen euro inlijven en direct doorverhuren aan PSV. Bij de koop zou er 12,5 procent van de economische waarde van de transferrechten in handen blijven van zijn voormalige club Atlético Mineiro.

Een maand daarvoor schreef het Eindhovens Dagblad al dat Savinho zich 'dolgraag' bij de Braziliaanse enclave bij PSV wilde voegen. De Eindhovenaren hebben met André Ramalho, Mauro Júnior en Carlos Vinícius al enkele Brazilianen in de gelederen. PSV mikte op een huurcontract voor twee seizoenen in plaats van één seizoen, maar dit bleek juridisch niet haalbaar. Niettemin liggen er plannen klaar voor een langer verblijf van Savinho, al is niet duidelijk hoe de PSV dit in zijn werk willen stellen.

Savinho, een linksbenige, van originele rechtervleugelaanvaller, won afgelopen seizoen de dubbel met Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli - huidig trainer van Olympique Marseille en de man onder wie Savinho debuteerde als profvoetballer - noemde zijn voormalig pupil 'een groter talent dan 'Rodrygo' (Real Madrid). Savinho kwam voor zijn komst naar Europa tot 33 duels voor Atlético Mineiro, waarin hij 2 keer scoorde.

PSV is uiterst actief op de transfermarkt en haalde ook Luuk de Jong (drie miljoen euro van Sevilla), Guus Til (drie miljoen euro van Spartak Moskou), Walter Benítez (transfervrij van OGC Nice), Xavi Simons (transfervrij van Paris Saint-Germain) en Boy Waterman (transfervrij van OFI Kreta) binnen. Ook werd Ki-Jana Hoever gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Ritsu Doan (8,5 miljoen euro naar SC Freiburg) en Mario Götze (4 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt).