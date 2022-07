‘Classic Dani Alves’: back steekt de draak met zichzelf in open sollicitatie

Vrijdag, 1 juli 2022 om 07:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:39

Dani Alves blijft Dani Alves. De 39-jarige vleugelverdediger zag zijn aflopende contract bij Barcelona niet verlengd worden en moet daarom op zoek naar een nieuwe werkgever. De Braziliaan weigert echter bij de pakken neer te zitten en maakt actief gebruik van de kracht van sociale media om zichzelf aan te bieden op de transfermarkt. Dat doet Alves - zoals altijd - op geheel karakteristieke wijze.

"Hallooo, hallooo", opent Alves donderdag op Instagram bij een video van zijn performance tegen Sevilla van afgelopen seizoen (1-0 winst). "Het is de laatste dag van mijn contract, en zoals je al weet van mij ga ik geen nieuwe commitment aan zonder de vorige af te ronden. Ik grijp ook de kans aan om mijn kleine visje te verkopen, omdat ik erg oud ben en in diskrediet ben geraakt op de markt.

Alves wendt zich daarop tot de video. "Op de beelden zie je een oude man wat dingen doen, met een andere look, maar altijd met zijn hoofd omhoog. Daarbij valt te waarderen dat er behoorlijke intensiteit en flink weloverwogen spel in zit", grapt de vleugelverdediger, alvorens hij op serieuzere toon verdergaat. "De grappen terzijde. Vanaf vandaag ben ik echt transfervrij. Mijn naam is Dani Alves, Braziliaan, maar bekend als 'De Goede Gek'. Ik ben 39 jaar oud en ik ben de grootste winnaar in de voetbalgeschiedenis met 43 trofeeën. En als iemand me passeert, ga ik door tot ik vijftig ben!"

Afgelopen werd bekend dat de toen transfervrije Dani Alves tot het eind van het seizoen bij zijn oude club Barcelona zou tekenen, dat destijds in zowel sportieve als financiële nood verkeerde. De 119-voudig Braziliaans international pakte een leidersrol in een overwegend jong team en kwam in totaal tot 15 wedstrijden, waarin hij 1 keer scoorde en 3 assists verzorgde. Spaanse media speculeerden lange tijd over een contractverlenging, maar een aanbod zou uitblijven. In dienst van Barcelona verzamelde Alves in totaal een indrukwekkend aantal van 23 prijzen.