Miljoenendeal rond Savinho beklonken; PSV moet geduld betrachten

Donderdag, 30 juni 2022 om 23:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:06

Savinho vervolgt zijn loopbaan definitief in Europa. Atlético Mineiro maakt donderdagavond namelijk wereldkundig dat de pas achttienjarige aanvaller voor zes miljoen euro is verkocht aan het Franse Troyes, een bedrag dat door diverse bonussen kan oplopen tot 12,5 miljoen euro. De verwachting is echter dat Savinho niet bij Troyes, maar op huurbasis bij PSV zijn eerste stappen op de Europese velden zal zetten, zo melden onder meer Rik Elfrink en Fabrizio Romano.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat Savinho begin volgende week afreist naar Frankrijk en Nederland om het papierwerk rondom de transfer af te ronden. Door de complexiteit van de overgang vergt de afhandeling van het contract enige tijd. De mondelinge overeenkomsten tussen alle betrokken partijen moeten nog op papier worden gezet. De Braziliaanse jeugdinternational tekent eerst bij Troyes, om zich vervolgens bij PSV te melden. Het is niet de verwachting dat Savinho op tijd aanwezig is voor het trainingskamp van de Eindhovenaren van volgende week in Duitsland.

Valeu, Sávio! ???? O #Galo acertou a venda do atacante para o @estac_officiel, do Grupo City. O Atlético manterá 12,5% dos direitos econômicos do atleta e receberá 6,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 6 milhões em bonificações. Sucesso, #CriaDoGalo! ?????? pic.twitter.com/MSjEyxoYqD — Atlético (@Atletico) June 30, 2022

Atlético Mineiro verkoopt Savinho eigenlijk aan de City Football Group, het moederconcern achter Manchester City waar ook Troyes deel van uitmaakt. De Braziliaanse club behoudt 12,5% van de economische waarde van de transferrechten. Daarnaast kan men de totale transfersom in de komende tijd dus zien oplopen richting 12,5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat Savinho een meerjarig contract tekent in Frankrijk, om vervolgens bij PSV ervaring op te doen met het voetbal in Europa. De Eindhovense club zou hem graag voor meerdere jaren willen behouden, maar stuit daarmee op regelgeving die dat onmogelijk maakt. PSV heeft zelf nog niet gereageerd op de naderende komst van Savinho.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze week dat de buitenspeler zich 'dolgraag' bij de Braziliaanse enclave van PSV wil voegen. De Eindhovenaren hebben met André Ramalho, Mauro Júnior en Carlos Vinícius al enkele Brazilianen in de gelederen. In eerste instantie ging de krant nog uit van een plek in het beloftenelftal van PSV, maar in Brazilië is men zo overtuigd van het talent van Savinho dat hij in de A-selectie wordt verwacht.

Official, confirmed. Brazilian talented winger Savinho [born in 2004] joins City Group team Troyes for €6.5m plus €6m add-ons from Atletico Mineiro. ?????? #MCFC Next step: PSV Eindhoven, on loan from Troyes. Van Nistelrooy, waiting for him. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

Savinho won in 2021 in Brazilië de dubbel met Atlético Mineiro. Hij speelt op de rechterflank en is linksbenig. Marseille-coach Jorge Sampaoli is lovend over de Braziliaan en noemde hem een betere speler dan Rodrygo (Real Madrid). Zijn statistieken zijn minder indrukwekkend. In 32 officiële wedstrijden scoorde Savinho slechts eén keer. Verder gaf hij geen assists.