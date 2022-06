‘Feyenoord neemt na jaar wellicht al afscheid door aanbieding uit Engeland’

Marcus Holmgren Pedersen heeft wellicht zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. Het doorgaans betrouwbare 1908.nl meldt donderdag namelijk dat Southampton een eerste aanbieding heeft neergelegd bij de 21-jarige rechtsback uit Noorwegen. Feyenoord is naar verluidt bereid om Pedersen te verkopen, maar dat gebeurt alleen bij een aantrekkelijke transfersom. Een concreet bod moet Feyenoord overigens nog krijgen van Southampton en de speler zelf moet ook nog de knoop doorhakken aangaande zijn nabije toekomst.

Pedersen, die bij Feyenoord beschikt over een contract tot de zomer van 2026, wordt al enige tijd gevolgd door diverse clubs uit het buitenland. De dertienvoudig international van Noorwegen werd medio 2021 voor een miljoen euro overgenomen van Molde FK. Zijn start bij Feyenoord was zeer voortvarend, maar gaandeweg afgelopen seizoen verloor hij zijn plaats aan de rechterkant van de verdediging aan Lutsharel Geertruida. De rechtsback moest het daarna voornamelijk doen met invalbeurten. Desondanks kwam hij uiteindelijk tot 47 optredens namens Feyenoord.

Noor Omrani, de vriendin van Pedersen, gaf onlangs tijdens het FHM500 Event aan naar welk land zij graag zou willen verhuizen, mocht haar vriend Feyenoord op termijn achter zich laten. “Engeland, Londen. Met Italië heb ik niet zoveel. Spanje is mooi. En dat is voor mij ook het beste, want dan kan ik nog blijven hockeyen”, aldus de hockeyster van Jong Oranje tegenover Voetbalzone.

Omrani krijgt overigens weleens te maken krijgt met kritiek op het spel van Pedersen. “Ik krijg soms wel eens berichtjes van mensen op Instagram: ‘Je vriend is zó slecht bezig. Ga jij ervoor zorgen dat hij weer presteert? Dat doet me wel wat.” Ook op de tribune moet de WAG soms haar impulsen weerstaan: “Dan roept iemand dat hij het heel slecht doet. Dan moet ik me echt inhouden. Maar het gaat nu wel oké, hij is er ook aan gewend. Als je iets leuks doet ben je helemaal je van het. Als je dan een fout maakt, krijg je ook echt zure reacties over je heen.”