AZ contracteert Amerikaans talent met Ajax en Real Madrid op zijn cv

Donderdag, 30 juni 2022 om 21:49 • Wessel Antes • Laatste update: 21:48

Joshua Pynadath speelt de komende twee jaar voor AZ, zo maakt de Alkmaarse club donderdag officieel wereldkundig. De Amerikaan sluit in eerste instantie aan bij het beloftenelftal van de club. Sinds mei traint de twintigjarige aanvaller al mee in Alkmaar. Op die manier wist hij een contract binnen te slepen. Pynadath speelde zo’n vijf jaar in de jeugdopleiding van Ajax en vertrok in 2020.

Bij Ajax speelde hij voor het laatst in de Onder 19. Ook mocht hij in dat seizoen, 2019/20, acht keer opdraven bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam tot 185 officiële speelminuten in het beloftenelftal. Sinds juli 2020 was Pynadath clubloos. Na zijn vertrek uit Amsterdam mocht hij nog wel op proef komen bij Chelsea. In Londen maakte hij indruk, maar kon de Amerikaanse aanvaller niet aan een werkvergunning komen. Voordat de aanvaller bij Ajax onder contract stond speelde hij al twee jaar in de jeugdopleiding van Real Madrid.

???? ??????????????, ????????????! ?? AZ heeft de 20-jarige Joshua Pynadath vastgelegd. De aanvaller zal de selectie van Jong AZ gaan versterken. #AZ #JAZ — AZ (@AZAlkmaar) June 30, 2022

Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg is tevreden met de nieuwste aanwinst, zo is te lezen op de clubwebsite van AZ. "Joshua is een technisch vaardige speler. Een zeer goede beweger. Hij is in staat de één tegen één-duels uit te spelen, wat resulteert in goals en assists. We zien bij hem iedere dag een enorme drive om het uiterste uit zichzelf te halen. Joshua heeft dusdanig veel indruk achtergelaten dat we met hem verder willen. Hij heeft potentie. Nu is het aan ons, de mensen om hem heen maar bovenal hemzelf om het maximale eruit te halen."

Pynadath is blij dat hij nu eindelijk een beloning krijgt voor zijn inzet in de tijd dat hij zonder club zat. "Ik heb heel hard getraind. Nu ik hier ben, wil ik gewoon laten zien wat ik kan. AZ is een mooie plek voor mij waar iedereen me sinds dag één comfortabel laat voelen. Ik heb heel veel zin om te beginnen." Hij voelt zich direct thuis in Alkmaar. Meteen zag ik dat dit een goede plek voor mij is. De sfeer in de kleedkamer past bij mij. Het belangrijkste is ook: sinds dag één is er vanuit de club een goede carrièreplanning voor mij. We gingen meteen bezig met hoe ik mezelf kan opbouwen voor de volgende stap, namelijk het eerste team van AZ."