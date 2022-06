Mazraoui duidelijk in afscheidsinterview: ‘Geen Hakim en geen Donny’

Donderdag, 30 juni 2022 om 21:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:30

Noussair Mazraoui staat voor honderd procent achter zijn keuze voor Bayern München. De 24-jarige rechtsback zag voormalig ploeggenoten Hakim Ziyech en Donny van de Beek worstelen na hun vertrek bij Ajax, maar zelf is hij niet bang voor het grote avontuur in Duitsland. Mazraoui heeft wel goed nagedacht over de stap richting Bayern, daar de international van Marokko ook had kunnen kiezen voor een club uit de Premier League.

Mazraoui krijgt tijdens een afscheidsinterview met Ajax TV de vraag of hij gezien de situatie van Ziyech en Van de Beek heeft getwijfeld over een vertrek bij Ajax. "Ja en nee", antwoordt de zomeraanwinst van Bayern. "Wel als ik keek naar welke stap ik zou gaan maken, maar ik was er altijd wel van overtuigd dát ik deze stap wilde maken. Het heeft er ook veel mee te maken naar welke club je gaat." De Premier League was lange tijd ook een optie. "Ik heb er over nagedacht of ik naar Engeland wilde, omdat jongens als Hakim en Donny daar spelen. Blijkbaar is die competitie nog net iets zwaarder. Maar ik ben geen Hakim en geen Donny. Niemand kan namelijk van tevoren weten of je het ergens gaat maken", aldus de voormalig Ajacied.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noussair Mazraoui krijgt bij Bayern München weer te maken met Ryan Gravenberch.

Na het tekenen van het contract bij Bayern was er voornamelijk opluchting bij Mazraoui, die Ajax transfervrij achter zich liet. "Ik was blij dat ik het allemaal achter mij kon laten", erkent de ambitieuze vleugelverdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan. "Het onzekere toch, ik wist niet wat ik zou gaan doen en bij welke club. Dus heb ik alle keuze op een rijtje gezet, wat mentaal ook weer iets met zich meebrengt. Ondertussen wilde ik ook alles geven voor Ajax en me daar honderd procent op focussen. Maar na een wedstrijd dacht ik bijvoorbeeld toch weer na over wat ik wilde. Dat was zwaar."

De keuze viel dus op Bayern, waar Mazraoui wederom komt samen te spelen met Ryan Gravenberch. Het bij Ajax vertrokken tweetal heeft een goede band opgebouwd tijdens hun gezamenlijke periode in Amsterdam. "Het is top dat hij ook naar Bayern gaat", beoordeelt Mazraoui de overstap van de middenvelder naar de Duitse grootmacht. "We gaan samen iets nieuws meemaken. We stappen allebei uit onze comfortzone, maar we kunnen wel gewoon bij elkaar terecht", zo besluit de nieuwe rechtsback van Bayern.