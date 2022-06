Afspraak uit Overmars-tijdperk geldt niet meer: Ajax wil vertrek voorkomen

Donderdag, 30 juni 2022 om 20:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:48

Alfred Schreuder is niet van plan om Perr Schuurs deze zomer te laten vertrekken bij Ajax. De hoofdtrainer van de landskampioen heeft dit in een persoonlijk gesprek met de centrale verdediger laten weten. Schuurs kan bij Ajax niet beschikken over een vaste plaats, maar desondanks is er volgens Schreuder voldoende perspectief om de samenwerking een vervolg te geven. De boomlange mandekker ligt nog drie seizoenen vast in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is voor Perr belangrijk dat hij meer gaat spelen", legt zaakwaarnemer Wessel Weezenberg donderdag uit in gesprek met Het Parool. "Daar heeft hij ook de kwaliteiten voor en dat zien andere clubs ook. Zo hebben clubs uit Engeland, de top van Duitsland, Italië en Frankrijk serieuze interesse." De belangenbehartiger van Schuurs brengt vervolgens een afspraak naar voren met Overmars, die in februari vertrok als directeur voetbalzaken. "Als hij weinig aan spelen toe zou komen, was een transfer mogelijk. Zowel de trainer als de leiding zien dat echter nog niet zitten."

De vier jaar geleden van Fortuna Sittard overgenomen Schuurs wist na een moeizame beginperiode een basisplaats te veroveren bij Ajax. Die plaats in de defensie van de Amsterdamse club raakte hij begin vorig seizoen echter kwijt aan Jurriën Timber, die zich inmiddels heeft opgewerkt tot international van het Nederlands elftal. Sindsdien moet Schuurs het voornamelijk doen met invalbeurten bij Ajax. Afgelopen seizoen kwam hij tot 22 optredens.

Ondanks de status van reservespeler wil Schreuder niet voortijdig afscheid nemen van Schuurs, die volgens het Algemeen Dagblad al enkele buitenlandse opties heeft onderzocht. Timber is al meermaals genoemd bij Manchester United en Arsenal is nog steeds in de markt voor Lisandro Martínez. Ajax heeft al wel twee aanbiedingen van the Gunners van tafel geveegd, maar daarmee lijkt de interesse nog niet definitief bekoeld. Martínez zou overigens ook op het lijstje staan van Erik ten Hag bij Manchester United.