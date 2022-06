Ophef in Duitsland: nieuwe vlam Nagelsmann uit functie ontheven

Donderdag, 30 juni 2022 om 21:01 • Wessel Antes • Laatste update: 21:15

Bayern München-trainer Julian Nagelsmann heeft in Lena Wurzenburger een nieuwe vriendin gevonden. Dat is op zich geen groot nieuws, ware het niet dat Wurzenburger actief was als fervent volger van Bayern voor het Duitse medium BILD. De krant heeft dan ook besloten de verslaggeefster uit deze functie te ontheven om zo de objectiviteit te waarborgen.

Dat nieuws brengt BILD donderdag zelf naar buiten. Begin deze maand maakte Nagelsmann bekend dat hij en zijn ex Verena na vijftien jaar uit elkaar zijn. Samen hebben ze twee kinderen. Een aantal weken later is de manager te zien op een jacht in Ibiza, waar hij het overduidelijk naar zijn zin heeft met zijn nieuwe vlam. Nagelsmann en Wurzenburger werden meerdere keren zoenend gefotografeerd aan de kust van het Spaanse vakantieoord.

Bayern Munich manager Julian Nagelsmann and his new lover - Bild football reporter Lena Wurzenberger - are spotted on private yacht off Ibiza after end of his marriage https://t.co/e6jS8E78KQ — MailOnline Sport (@MailSport) June 30, 2022

Wurzenburger was laatst nog actief voor BILD toen ze Sadio Mané mocht interviewen over zijn transfer naar München. Het is nog niet bekend welke functie de verslaggeefster nu gaat bekleden bij de boulevardkrant. De afgelopen twee jaar volgde ze Bayern op de voet. Daarvoor was ze actief als clubwatcher van Werder Bremen. Nagelsmann is vrijdag precies een jaar in dienst als trainer van der Rekordmeister.

Bayern begint aanstaande maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club zal halverwege juli naar Amerika vliegen voor oefenduels tegen DC United en Manchester City. Op 30 juli staat het duel om de DFL Supercup op het programma. Het is nog maar de vraag of dit alles zal gebeuren met Robert Lewandowski in het elftal. De Poolse superspits mikt nog steeds op een vertrek en in de Duitse media verwacht men dat dit de komende weken niet minder zal worden.