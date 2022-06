Messi troeft Ronaldo af in ‘voetbalmuziek’; Van Persie hoogste Nederlander

Donderdag, 30 juni 2022 om 17:52 • Laatste update: 20:06

Robin van Persie is de meest genoemde Nederlandse voetballer in de muziekgeschiedenis, zo blijkt uit onderzoek van OnlineCasinoGround.nl, dat een lijst lijst van de beste (Nederlandse) voetballers aller tijden verzamelde. Deze lijst werd ingevoerd op de website songsearch.ch om te kijken hoe vaak zij in songteksten voorkomen.

Bij de Nederlandse voetballers is Robin van Persie degene over wie het meeste gezongen wordt. De voormalig spits van Arsenal en Feyenoord komt 117 voor in songteksten, terwijl Marco van Basten op een tweede plaats volgt met 101 vermeldingen. De top drie wordt gecompleteerd door Johan Cruijff (85). Het meest bekende nummer over Bergkamp, die op de negende plaats is terug te vinden, is zonder twijfel ‘1,2,3,4 Dennis Bier!’ Het nummer werd in 2000 uitgebracht door Harry Vermeegen en kwam verrassend binnen in de top 40. Bergkamp zelf vond het nummer echter niets en spande een rechtszaak aan.

In de lijst met meest genoemde internationale voetballers staat Lionel Messi met 3428 vermeldingen met stip op één. De Argentijnse superster wordt op gepaste afstand gevolgd door Cristiano Ronaldo, die 1664 keer in songteksten wordt genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat de aanvaller van Manchester United voornamelijk in Spaanstalige songteksten voorkomt. Naast enkele grote namen uit het verleden, zijn ook andere hedendaagse sterren in de top tien terug te vinden. Mbappé komt met een zevende plaats in 393 songteksten voor. Zo bracht de Nederlandse rapper ‘LIRICAL’ enkele jaren geleden een ode aan de superster van Paris Saint Germain uit.

De meest genoemde Nederlandse voetballers in de muziekgeschiedenis:

1. Robin van Persie (117)

2. Marco van Basten (101)

3. Johan Cruijff (85)

4. Clarence Seedorf (81)

5. Ruud Gullit (72)

6. Wesley Sneijder (60)

7. Ruud van Nistelrooij (60)

8. Patrick Kluivert (52)

9. Dennis Bergkamp (50)

10. Memphis Depay (49)

De meest genoemde internationale voetballers in de muziekgeschiedenis:

Lionel Messi (3428)

Cristiano Ronaldo (1664)

Diego Maradona (1515)

Zinedine Zidane (1039)

Neymar (950)

Ronaldinho (526)

Kylian Mbappé (393)

Paul Pogba (370)

David Beckham (327)

Andrés Iniesta (252)