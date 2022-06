Carson Picket eerste speelster in Team USA met missend ledemaat

Donderdag, 30 juni 2022 om 16:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:35

Carson Pickett heeft dinsdagavond haar debuut gemaakt voor het nationale vrouwenvoetbalelftal van de Verenigde Staten. Dat is bijzonder, want daarmee werd de 28-jarige verdediger de eerste speelster ooit in Team USA met een missend ledemaat. Pickett werd geboren zonder linkeronderarm en zet zich al jaren in voor sporters met een 'limb difference'.

"Een droom die uitkomt", schrijft Pickett vol trots over haar eerste optreden in het nationale elftal. De centrumverdediger, die op clubniveau uitkomt voor het Amerikaanse North Carolina Courage, mocht tegen Colombia (2-0 winst) de hele wedstrijd meedoen. Pickett kreeg na afloop complimenten van haar coach Vlatko Andonovski. "Ik ben blij dat ze negentig minuten lang goed heeft gespeeld."

.@Cars_Pickett16 is the FIRST player with a limb difference to play in a USWNT game! #ThatsaW pic.twitter.com/wjlnubWfgc — ESPN (@espn) June 29, 2022

Pickett zet zich al jaren in als boegbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking. "Ik durf mijn arm te laten zien, maar ik weet dat dat voor veel anderen niet geldt", schreef ze in april. "Ik heb vroeger ook het gevoel gehad dat ik anders was en er niet bij hoorde." In 2019 ging Pickett de wereld over met een foto waarop ze een tweejarig jongetje met een soortgelijke beperking begroette.

Born with a limb difference, Carson Pickett achieves USWNT dream https://t.co/4HRx1h8Mah pic.twitter.com/2hYuFuIacb — Super World Cup (@Super_World_Cup) June 29, 2022

Het leverde haar onder meer een samenwerking op met Nike. Samen met de Amerikaanse sportgigant ontwikkelde Pickett een voetbalschoen met klittenband, bedoeld voor mensen met één hand. "Van mijn ouders moet ik het platform dat God mij biedt goed gebruiken, Ik kan mijn arm inzetten voor iets groters dan mijzelf. Ik wil een positieve invloed hebben op kinderen en mensen die soms geen uitweg zien."