Ritsu Doan op weg terug naar Bundesliga; PSV houdt fors bedrag over

Donderdag, 30 juni 2022 om 15:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:19

Ritsu Doan staat voor een terugkeer in de Bundesliga, zo meldt het Eindhovens Dagblad. PSV is in vergevorderde onderhandelingen met SC Freiburg, dat onder de indruk raakte toen de 24-jarige Japanner vorig jaar op huurbasis voor Arminia Bielefeld speelde. Doan zal PSV naar verwachting een bedrag van ongeveer 8,5 miljoen euro inclusief bonussen gaan opbrengen.

PSV lijkt er in ieder geval in te slagen om geen verlies te lijden op Doan, waar het een jaar geleden nog voor moest vrezen. De Eindhovenaren betaalden in 2019 7,5 miljoen euro aan FC Groningen voor de rechtervleugelspits, die bij PSV moeite had om zich in het basiselftal te spelen. De topclub nam in de zomer van 2020 het besluit om Doan op huurbasis naar Arminia Bielefeld te sturen. In Duitsland leefde de Aziatische aanvaller op en kende hij (ondanks de degradatie) op persoonlijk vlak een goed seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen seizoen sloot Doan weer aan bij het eerste elftal van PSV. Na een moeizame start van het voetbaljaar deed Roger Schmidt gaandeweg het seizoen meer en meer een beroep op Doan, die ook profiteerde van veelvuldig blessureleed van zijn concurrent Noni Madueke. Doan maakte 11 goals en gaf 3 assists in 39 officiële wedstrijden. In totaal staat hij op 13 goals en 6 assists in 64 duels voor de Eindhovenaren.

Doan hoopt bij SC Freiburg zijn droom om in de Champions League te spelen waar te kunnen maken. Komend seizoen zal dat niet lukken, want de Zuid-Duitse club kwam in mei net tekort voor een felbegeerd ticket in het miljardenbal. Freiburg, waar ook Oranje-keeper Mark Flekken onder contract staat, moet het na de zesde eindnotering doen met een plek in de groepsfase van de Europa League.