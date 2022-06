Donderdag, 30 Juni 2022

Neymar spreekt voorkeur uit voor nieuwe club

Manchester United en Chelsea kijken in de Ligue 1 voor een nieuwe centrumverdediger. Beide Engelse grootmachten houden de ontwikkelingen rond Benoit Badiashile van AS Monaco in de gaten. (Nice-Matin)

Presnel Kimpembe is ook op de radar verschenen bij Chelsea. Het binnenhalen van Matthijs de Ligt heeft prioriteit, maar mocht dit niet lukken schakelen the Blues over naar de Fransman van PSG. (Sky Sports)

Neymar zou enorm blij zijn als hij terug mag keren naar Barcelona. De speculaties over een terugkeer gaan al een tijdje rond nu Paris Saint-Germain heeft aangegeven te willen luisteren naar aanbiedingen voor de Braziliaan. (TV3)

Arsenal gaat proberen de transfer van Gleison Bremer naar Internazionale te kapen. De verdediger van Torino wordt al een tijd gelinkt aan i Nerazzurri, maar Arsenal probeert de Italianen voor te zijn. (90min)

Paris Saint-Germain gaat zich versterken met Vitinha van FC Porto. De 22-jarige middenvelder tekent een contract tot 2027 en levert de Portugezen een bedrag van veertig miljoen euro op. (Fabrizio Romano)