Bayern drijft Barça tot wanhoop en houdt vast aan torenhoge vraagprijs

Donderdag, 30 juni 2022 om 14:46 • Laatste update: 14:55

Bayern München heeft ook een derde bod van Barcelona op Lewandowski afgewezen, zo weet BILD. Los Azulgrana boden veertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen, maar dit bleek niet voldoende om de Poolse doelpuntenmachine in te lijven.

Het contract van Lewandowski loopt nog een jaar door en de clubleiding heeft al meermaals duidelijk laten weten dat Bayern van plan is om de Pool aan zijn verbintenis te houden. Der Rekordmeister wil zijn spits naar verluidt niet voor minder dan vijftig miljoen euro laten gaan. Dit betekent dat de Catalanen met een hogere transfersom over de brug moeten komen. Vanwege de hoge schulden en de daarmee gepaard gaande financiële beperkingen komt er voorlopig echter geen nieuw bod meer van Barça.

Barça heeft Lewandowski gevraagd om geduld. Mede door de goede relatie van zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi met Johan Laporta kan de Pool dit nog opbrengen. De spits heeft al een persoonlijk akkoord met de Catalanen, die wachten op medewerking van Bayern, of een financiële meevaller om Lewandowski zo snel mogelijk in te lijven. Voor de Europees gouden schoen-winnaar ligt een meerjarig contract klaar in het Camp Nou.

Het persoonlijke akkoord tussen speler en club werd donderdagochtend kracht bijgezet door Barcelona-watcher Gerard Romero. Hij onthulde beelden van Lewandowski en Xavi die hetzelfde restaurant op Ibiza binnenliepen. Tot nog toe wees Bayern een bod van 37 miljoen, 40 miljoen en 40 plus 5 miljoen dus af. Het wachten is op de volgende stap van Barcelona in de transfersoap rondom de Poolse doelpuntenmachine.