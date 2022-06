Meulensteen en Touba leveren RKC grootste transferopbrengst in 16 jaar op

Donderdag, 30 juni 2022 om 14:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:50

RKC Waalwijk gaat een gigantische financiële klapper slaan, zo weten onder meer de Gelderlander en Voetbal International. Melle Meulensteen vertrekt met zekerheid naar Vitesse, dat ongeveer één miljoen euro overmaakt voor de 22-jarige aanvoerder van RKC. Verder staat Ahmed Touba op het punt om een toptransfer te maken naar Istanbul Basaksehir. Met de overgang van de 24-jarige centrumverdediger is een bedrag van twee miljoen euro gemoeid.

RKC haalde een dergelijk bedrag al sinds 2006 niet meer op. Toen werd Ryan Donk voor drie miljoen euro verkocht aan AZ. De dubbele deal van nu is voor RKC op sportief vlak een aderlating, want trainer Joseph Oosting raakt daarmee in één klap zijn beide centrumverdedigers kwijt. Het vertrek van Meulensteen komt niet uit de lucht vallen. De mandekker mocht in januari niet naar Willem II, maar kreeg daarbij de mondelinge toezegging dat hij in de zomer een transfer zou mogen maken. Meulensteen knokte zich met RKC knap naar handhaving in de Eredivisie en vertrekt na vierenhalf jaar met 129 officiële wedstrijden voor de club achter zijn naam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vitesse geeft met het aantrekken van Meulensteen een signaal naar de achterban dat de financiële middelen aanwezig zijn om een transfersom neer te tellen. De Arnhemmers raakten deze week verlost van de Russische eigenaar Valeriy Oyf, die een schuld van 155 miljoen euro kwijtschold. Vitesse heeft na het vertrek van Eli Dasa, Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen dringend behoefte aan nieuwe verdedigers. Meulensteen is na rechtsback Carlens Arcus (transfervrij van AJ Auxerre) de tweede Arnhemse aanwinst in die linie.

Waar de transfer van Meulensteen al zeker is, wordt die van Touba op dit moment afgerond. De achterhoedespeler werd twee jaar geleden overgenomen van Club Brugge en speelde zich met name afgelopen seizoen in de kijker bij tal van clubs. Touba had kunnen tekenen bij een Champions League-deelnemer, maar gaat met Basaksehir beginnen in de voorronde van de Conference League.