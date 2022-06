Bosz heeft opnieuw beet en herenigt Lacazette met ander kind van de club

Donderdag, 30 juni 2022 om 13:38

Olympique Lyon gaat zich versterken met Corentin Tolisso, dat melden L’Équipe en RMC Sport. De 27-jarige middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Bayern München afliep en meldt zich volgens de Franse media donderdag voor zijn medische keuring in Lyon. L’Équipe weet dat Tolisso een contract tot 2017 zal tekenen bij de club waar Peter Bosz werkzaam is als trainer.

Met de komst van Tolisso keert opnieuw een bekende naam terug op het oude nest, nadat eerder al Alexandre Lacazette de transfervrije overstap maakte naar zijn voormalige club. Beiden verlieten de club in de zomer van 2017: Lacazette werd voor 53 miljoen euro naar Arsenal gehaald, terwijl Bayern München liefst 41,5 miljoen euro betaalde voor Tolisso. Het Franse duo was een half jaar ploeggenoot van Memphis Depay, die in januari 2017 de oversteek maakte van Manchester United naar les Gones.

Tolisso is de op drie na duurste aankoop ooit van Bayern, maar werd nooit een onbetwiste basiskracht bij de Duitse grootmacht. In vijf seizoenen kwam hij in totaal tot minder wedstrijden dan tijdens zijn vier jaargangen bij Lyon: 117 om 160. Hij scoorde 21 goals en gaf 15 assists in Duitsland en werd op het middenveld zowel in verdedigende als aanvallende rol ingezet. Vlak voor zijn vertrek bij Lyon debuteerde Tolisso als Frans international, waarvoor hij de laatste jaren 28 interlands speelde en tweemaal scoorde.

Voor Bosz zijn de twee oude bekenden een meevaller te noemen. Zijn club leek lang op pole position te staan om Tyrell Malacia van Feyenoord in te lijven. Dinsdag maakte transferexpert Fabrizio Romano echter bekend dat het Manchester United van landgenoot Erik ten Hag momenteel de beste papieren bezit voor de 22-jarige linksback. De Franse topploeg van weleer hoopt het team onder nieuwe eigenaar John Textor passend te versterken, weer kandidaat te worden voor de landstitel en zich te voegen bij de Europese elite.