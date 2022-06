Transfer Danjuma nog ver weg ondanks akkoord tussen West Ham en Villarreal

Donderdag, 30 juni 2022 om 14:03 • Yvo van Dorst • Laatste update: 14:20

West Ham United is nog erg ver weg van een persoonlijk akkoord met Arnaut Danjuma, meldt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert meldde eerder dat the Hammers bereid waren om iets minder dan 45 miljoen euro te betalen aan Villarreal, maar het grootste struikelblok zouden de persoonlijke voorwaarden van het contract zijn.

Volgens Romano zou West Ham United de aanvaller alleen willen contracteren met de contractuele voorwaarden die de clubleiding wil. Dit is voor Danjuma en zijn entourage echter onbespreekbaar waardoor de twee partijen nu zo ver uit elkaar liggen dat een akkoord erg lastig lijkt. De Nederlander zelf vindt dit niet heel erg, hij vindt het volgens Romano totaal niet erg om bij Villarreal te blijven. West Ham United focust zich verder op Armando Broja (Chelsea) en Jesse Lingard (transfervrij).

Danjuma’s camp remain ‘relaxed’ as player would be happy to continue at Villarreal next year if no agreement will be found. ?? #WHUFC West Ham were ready to pay €40m, but far away on personal terms. Moyes, focused on top target Broja [no decision by Tuchel yet] and Lingard. pic.twitter.com/8Q5j86Ohlh