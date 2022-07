Dit zijn de meest interessante spelers die per 1 juli gratis op te halen zijn

Het gros van de spelerscontracten in het voetbal verloopt per 1 juli, wanneer de zomerse transferperiode is aangebroken. Veel spelers weten al ruim voor het verstrijken van hun verbintenis waar ze hun carrière zullen voortzetten, maar de toekomst van sommigen blijft nog altijd in het ongewisse. Wie zijn de meest spraakmakende namen die hun handtekening nog moeten zetten?

Buitenland

Het is nog altijd van de grootste transfersoaps van het afgelopen halfjaar: het wel of niet aanblijven van Ousmane Dembélé bij Barcelona.

1. Ousmane Dembélé - Barcelona (marktwaarde: 30 miljoen euro*)

Over de transfersoap rondom Ousmane Dembélé kan een boek worden geschreven. Nadat de 25-jarige aanvaller publiekelijk tot persona non grata was verklaard door Barcelona-directeur Mateu Alemany vanwege het niet willen verlengen van zijn contract, herstelde Xavi hem toch weer in ere. Dembélé groeide uit tot belangrijke factor in 'de wederopstanding' van Barcelona, waardoor geruchten op een langer verblijf wederom de kop opstaken. De ene dag lijkt een contractverlenging aannemelijker; de andere zou hij al praktisch bij een andere topclub hebben getekend. Vooralsnog is er echter nog geen handtekening gezet.

2. Paul Pogba - Manchester United (marktwaarde: 48 miljoen euro)

Op 1 juni bracht Manchester United officieel naar buiten dat Pogba de club na zes seizoenen transfervrij zou gaan verlaten. De boomlange middenvelder keerde in 2016 terug bij de club waar hij tussen 2009 en 2012 al een deel van zijn jeugdopleiding genoot, dat 105 miljoen euro aan Juventus overmaakte voor zijn diensten. Pogba hervond echter nooit zijn vorm uit Turijn. Vrijwel iedere transferperiode werd de 91-voudig Frans international in verband gebracht met het vertrek, dat nu daadwerkelijk gaat heugen. Pogba verlaat de club bovendien in onmin met de achterban van the Red Devils, die hem publiekelijk veroordeelde vanwege enkele 'respectloze' opmerkingen in zijn eigen documentaire.

3. Paulo Dybala - Juventus (marktwaarde: 35 miljoen euro)

Toen Paulo Dybala zijn laatste duel voor het thuispubliek van Juventus had gespeeld, barstte hij in tranen uit. Het afscheid viel de Argentijnse aanvaller duidelijk zwaar, maar het hinderde hem niet de gesprekken te starten met Internazionale. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn i Nerazzurri druk bezig met het binnenhalen van Dybala, die een zogeheten 'super tridente' (superdriehoek) moet gaan vormen met Romelu Lukaku en Lautaro Martínez. De afgelopen dagen blijft het echter verdacht stil vanuit Milaan.

4. Christian Eriksen - Brentford (marktwaarde: 20 miljoen euro)

Christian Eriksen tekende in januari een contract bij Brentford tot het eind van afgelopen seizoen, nadat zijn contract bij Internazionale was ontbonden. De Deen mocht niet meer in de Serie A voetballen vanwege zijn defibrillator, die hij kreeg vanwege zijn hartstilstand op het afgelopen EK. In dienst van Brentford liet de middenvelder zien dat hij het voetballen nog altijd niet verleerd is. Een terugkeer bij Tottenham Hotspur werd genoemd als een van de opties, maar de club heeft zijn prioriteiten bij andere posities liggen. De keuze lijkt nu te vallen óf op het Manchester United van Erik ten Hag óf een langer verblijf bij Brentford, waar Eriksen zich erg thuis schijnt te voelen.

Hoewel hij onlangs aangaf op het hoogste niveau te willen blijven spelen, is Luis Suárez volgens Argentijnse media op weg naar River Plate.

5. Luis Suárez - Atlético Madrid (marktwaarde: 8 miljoen euro)

Na een wervelend debuutseizoen werd het tweede jaar in dienst van Atlético niet waar Suárez op gehoopt had. Kroonde de voormalig Ajacied zich met 21 goals nog tot topscorer van het team dat in het seizoen 2020/21 de Spaanse landstitel pakte, was hij afgelopen jaargang beduidend minder productief met 11 treffers. Naarmate het seizoen vorderde vond Suárez zichzelf dan ook steeds vaker op de bank terug. In samenspraak met de club liet de 35-jarige spits zijn contract daarop ontbinden. Suárez gaf eind mei 'op het hoogste niveau' actief te willen blijven met het oog op het WK in Qatar, waarbij hij Europa noemde als meest geschikte locatie daarvoor. Volgens Argentijnse media lijkt de Uruguayaan echter dicht bij een overstap naar River Plate.

6. Marcelo - Real Madrid (marktwaarde: 3 miljoen euro)

Marcelo mag met gerust hart een clublegende worden genoemd in Madrid. De Braziliaan kwam in januari 2007 voor 6,5 miljoen euro van Fluminense en groeide uit tot vaste kracht op de linksbackpositie van de Koninklijke. De afgelopen seizoenen begonnen de jaren echter te tellen. Marcelo werd continu geteisterd door blessures van allerlei toonaarden, waardoor Real Madrid besloot een stekker uit de samenwerking te trekken. Naast aanbiedingen uit de Verenigde Staten kan de 58-voudig international naar verluidt kiezen om bij Real Valladolid te tekenen, waar oude bekende Ronaldo Lima clubeigenaar is.

7. Dani Alves - Barcelona (marktwaarde: 1 miljoen euro)

Een routinier die volgens UOL Esporte hetzelfde pad als Marcelo kan bewandelen is Dani Alves. Na zijn voortijdige vertrek bij São Paulo besloot de 38-jarige rechtsback het toen noodlijdende Barcelona te hulp te schieten en tekende tot het eind van het seizoen in Catalonië. Alves greep een leidersrol in de selectie van Xavi, die na afloop van de laatste speelronde in LaLiga toch een tweede plaats op de ranglijst had weten te bewerkstelligen.

8. Ángel Di María - Paris Saint-Germain (marktwaarde: 12 miljoen euro)

De komst van Ángel Di María houdt Juventus al een tijdlang in zijn greep. De Argentijnse vleugelaanvaller maakt in de komende dagen zijn keuze bekend tussen ofwel de club uit Turijn ofwel Barcelona. Volgens Italiaanse media ligt er al een tijdje een principeakkoord met Juventus, maar bracht de plotselinge interesse van de Catalanen Di María aan het twijfelen. Het feit dat de taalbarrière in Spanje een stuk minder groot is voor zijn vrouw en kinderen speelt daarbij een grote rol. Romano deed onlangs echter vermoeden dat toch Juventus aan het langste eind gaat trekken.

9. Dries Mertens - Napoli (marktwaarde: 4 miljoen euro)

Toen de destijds 26-jarige Dries Mertens in de zomer van 2013 PSV voor Napoli verruilde, werd een schitterend verhaal geboren. De kleine Belg had een aantal seizoenen nodig om zich naar het voorfront van de Italiaanse grootmacht te werken, maar in de jaargang 2016/17 was hij compleet los. Met 28 doelpunten greep hij slechts nét naast de topscorerstitel in de Serie A. Een productie van dat kaliber tikte Mertens nooit meer aan, maar wel ontpopte de aanvaller zich seizoen op seizoen tot absolute sterkhouder van gli Azzurri. Een nieuwe aanbieding vanuit Napels bleef echter altijd uit.

10. Axel Witsel - Borussia Dortmund (marktwaarde: 4 miljoen euro)

Het carrièrepad van Axel Witsel leidde hem langs bestemmingen waar menig voetballer in de lente van zijn carrière misschien vriendelijk voor had bedankt. Op 23-jarige leeftijd tekende de Belgische middenvelder een lucratief contract bij Zenit Sint-Petersburg, om 4,5 jaar later al op een even financieel aantrekkelijk aanbod in te gaan bij Tianjin Quanjian. Pas in augustus 2018 was het tijd voor de overstap naar de Europese top, waar Witsel daar al meermaals de gelegenheid voor had gehad. Borussia Dortmund telde twintig miljoen euro voor de middenvelder die in zijn vier seizoenen in het Signal Iduna Park uitgroeide tot gewaardeerde kracht. Witsel maakte echter niet zo veel indruk dat die Borussen zijn aflopende contract wilden verlengen. De 124-voudig Belgisch international lijkt op weg naar Atlético Madrid; alleen zijn salaris vormt nog een struikelblok vanwege de Financial Fair Play-regels.

Eervolle vermeldingen

Jesse Lingard - Manchester United

Edinson Cavani - Manchester United

Cesc Fabregas - AS Monaco

Isco - Real Madrid

Arturo Vidal - Internazionale

Andrea Belotti - Torino

Divock Origi - Liverpool

Serge Aurier - Villarreal

Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund

Binnenland

Riechedly Bazoer staat al lange tijd in de belangstelling van Feyenoord, maar heeft naar verluidt meer oren naar een overstap naar het buitenland.

1. Riechedly Bazoer - Vitesse (marktwaarde: 5 miljoen euro)

Na zijn vertrek bij Ajax leek de carrière van Riechedly Bazoer in het slop te raken. Avonturen bij VfL Wolfsburg en bijbehorende uitleenbeurten aan FC Porto en FC Utrecht liepen allen uit in een deceptie voor de middenvelder die ooit nog zo'n gigantische toekomst werd toegedicht. Bij Vitesse liet Bazoer eindelijk weer wat van zijn klasse zien. Trainer Thomas Letsch vormde de zesvoudig Oranje-international om tot centrumverdediger, op advies van assistent Joseph Oosting. In die rol groeide Bazoer uit tot uitblinker bij de Arnhemmers, wat hem op concrete interesse van onder meer Feyenoord kwam te staan. De Rotterdammers kwamen er echter niet uit met Vitesse. Bazoer zou op zijn beurt liever naar het buitenland willen en schermt naar verluidt met interesse van Borussia Mönchengladbach en Olympique Marseille.

2. Joshua Brenet - FC Twente (marktwaarde: 1,3 miljoen euro)

Joshua Brenet had zich geen betere rentree in de Eredivisie kunnen wensen. De rechtsback werd halverwege afgelopen jaargang plots overgenomen van TSG Hoffenheim na het vertrek van Jayden Oosterwolde. In Duitsland had Brenet een ongelukkige periode achter de rug, waarin hij in totaal slechts vijftien wedstrijden speelde. Bij Twente liet de jeugdexponent van PSV weer zien waarom hij ooit twee interlands voor het Nederlands elftal speelde. Met Brenet op de vleugels behaalde het team van Ron Jans een meer dan verdienstelijke vierde plek op de eindklassering, en de back zelf trok met zijn prestaties de aandacht van zowel Feyenoord als PSV. Brenet wees het aanbod van eerstgenoemde echter al van de hand, daar de Rotterdammers hem geen garantie op speeltijd konden geven. PSV lijkt het gat op de rechtsbackpositie inmiddels al te hebben gevuld met de tijdelijke komst van Ki-Jana Hoever.

3. Philippe Sandler - Feyenoord (marktwaarde: 2 miljoen euro)

De tijdelijke komst van Philippe Sandler naar Feyenoord kan alles behalve een succesverhaal genoemd worden. De 25-jarige centrumverdediger stond tot eind juni onder contract bij Manchester City en besloot het laatste halfjaar van zijn verbintenis uit te zitten in Rotterdam. Dat heet: zitten in letterlijke zin. Sandler kampte vanaf zijn komst in januari met fitheidsproblemen en zat eind april pas voor het eerst bij de selectie van Arne Slot. Zijn carrière in Feyenoord-shirt bleef beperkt tot twee invalbeurten (en 52 speelminuten).

De al niet zo glansrijke carrière van Zakaria Labyad bij Ajax ging door een zware knieblessure als een nachtkaars uit.

4. Zakaria Labyad - Ajax (marktwaarde: 3 miljoen euro)

De carrière van Zakaria Labyad bij Ajax is als een nachtkaars uitgegaan. Na in het seizoen 2017/18 furore te hebben gemaakt bij FC Utrecht, nam zijn voormalig trainer Erik ten Hag de aanvallende middenvelder mee naar Ajax. Ten Hag zag echter telkens betere spelers beschikbaar op de positie van Labyad. Met 29 duels, 8 goals en 5 assists was zijn aandeel in het seizoen 2020/21 nog het grootst; afgelopen jaargang stokte de teller op slechts 25 speelminuten. Het drama werd compleet toen Labyad vlak voor het einde van zijn contract een zware knieblessure opliep op de training. Daardoor kon de Marokkaans international zich niet in de kijker spelen van andere clubs en zal hij eerst moeten revalideren.

5. Tom Beugelsdijk - Sparta Rotterdam (marktwaarde: 350.000 euro)

Tom Beugelsdijk. Menig voetbalkenner kent hem als ADO-icoon, waar hij liefst zeventien jaar van zijn leven doorbracht. In de zomer van 2020 besloot de 31-jarige verdediger echter voor het eerst in zijn leven tégen 'zijn cluppie' te gaan voetballen en te kiezen voor een avontuur bij Sparta Rotterdam. In zijn debuutseizoen was er een belangrijke rol voor Beugelsdijk weggelegd in het Sparta dat achtste werd in de Eredivisie. Afgelopen jaargang verliep een stuk minder rooskleurig. De Kasteelclub wist zich ternauwernood te handhaven en Beugelsdijk haalde vooral het nieuws vanwege een lelijke val en betrokkenheid bij een gokschandaal. De onverwoestbare vechtersmentaliteit van de Hagenaar zal echter menig club achter de oren doen krabben.

6. Wilfried Bony - NEC (marktwaarde: 300.000 euro)

Wilfried Bony haalde zich afgelopen januari de woede van menig Vitesse-fan op de hals door tot het einde van het seizoen bij aartsrivaal NEC te tekenen. De Ivoriaan, die namens de Arnhemmers topscorer van de Eredivisie werd in het seizoen 2010/11, kon echter niet imponeren bij zijn Eredivisie-rentree. Sterker nog: hij had daar nauwelijks gelegenheid toe. Bony was continu geblesseerd en zat slechts vijfmaal in de wedstrijdselectie van de Nijmegenaren, waarbij hij 2 invalbeurten en in totaal 40 speelminuten kreeg. Mocht de 59-voudig Ivoriaans international nog iets van zijn scoringsdrift bezitten, kan hij voor menig Eredivisie-club nog altijd een aanwinst zijn.

De vier jaren van Ryan Thomas bij PSV werden gekarakteriseerd door pech, pech en nog eens pech.

7. Ryan Thomas - PSV (marktwaarde: 2,5 miljoen euro)

'Pech' is het best mogelijke woord waarmee Ryan Thomas' dienstverband bij PSV kan worden samengevat. De Nieuw-Zeelander kwam in de zomer van 2018 over van PEC Zwolle, waarbij er al twijfels bestonden of hij het niveau aan zou kunnen. Thomas kreeg echter nooit de gelegenheid om zich écht te bewijzen. De middenvelder miste zijn gehele debuutseizoen vanwege het scheuren van zijn voorste kruisband en werd ook de jaren daarop veelvuldig geteisterd door blessureleed. In vier jaar in Eindhoven kwam Thomas tot 48 duels, 4 goals en 7 assists. PSV neemt dan wel afscheid van de pechvogel, maar biedt hem wel de gelegenheid om aan zijn herstel te werken. Mits fit kan Thomas nog altijd bij veel clubs van waarde zijn.

8. Ché Nunnely - Willem II (marktwaarde: 850.000 euro)

Ché Nunnely was een van de weinige spelers die zich afgelopen seizoen aan de sportieve malaise bij Willem II onttrok. De 23-jarige vleugelaanvaller groeide sinds zijn komst van Ajax in 2019 direct uit tot belangrijke kracht bij de Tilburgers en was afgelopen seizoen de meest productieve speler met 6 goals en 1 assist in 31 Eredivisie-optredens. Toch kon hij zijn team niet voor degradatie behoeden, daar Nunnely de laatste duels van het seizoen moest toekijken vanwege een knieblessure. Of de Tricolores komende jaargang nu op het hoogste niveau hadden gespeeld of niet; Nunnely's contract liep hoe dan ook af.

9. Eli Dasa - Vitesse (marktwaarde: 2 miljoen euro)

Eli Dasa kwam in de zomer van 2019 transfervrij naar Vitesse, daar zijn contract bij Maccabi Tel Aviv afliep. Daar de Israëliër in zijn debuutseizoen nog vooral genoegen moest nemen met een reservevol, werkte hij zich onder nieuwe trainer Thomas Letsch op tot belangrijke kracht op de rechtsbackpositie. Met name in de Conference League-duels van afgelopen seizoen maakte Dasa een sterke indruk. Volgens het doorgaans betrouwbare The Athletic zou de captain van het Israëlische nationale team op de radar staan bij zowel Ajax, PSV en Feyenoord, maar de voorkeur hebben bij een vervolgstap naar het buitenland (Opvallend: Dasa miste de play-offs om Europees voetbal afgelopen seizoen vanwege zijn bruiloft, die hij niet wilde verzetten).

10. Simon Gustafson - FC Utrecht (marktwaarde: 1,8 miljoen euro)

Het dienstverband van Simon Gustafson is geruisloos te noemen. Na zijn komst van Feyenoord in 2018 paste de Zweed zich moeiteloos aan in de Domstad, waar hij seizoen op seizoen zijn waarde bewees met tal van doelpunten en assists. Vier seizoenen bleek echter genoeg voor Gustafson. Na het gewonnen play-offduel met Vitesse (3-1) kondigde de aanvallende middenvelder zijn nagenoeg zekere vertrek bij Utrecht aan. Gustafson wilde toen weinig prijsgeven over zijn toekomst, waar nog altijd veel onduidelijkheid over bestaat.

Eervolle vermeldingen

Erwin Mulder - sc Heerenveen

Adrián Dalmau - Sparta Rotterdam

Issa Kallon - SC Cambuur

Pelle Clement - PEC Zwolle

Yuta Nakayama - PEC Zwolle

Giovanni Troupée - FC Twente

Maikel van der Werff - PEC Zwolle

Nasser El Khayati - Willem II

Vurnon Anita - RKC Waalwijk

*Alle marktwaarden zijn gebaseerd op informatie van Transfermarkt.