Komst Gnonto naar Feyenoord lijkt na heldere woorden Zürich ineens ver weg

Donderdag, 30 juni 2022 om 12:18 • Yvo van Dorst • Laatste update: 12:23

De president van FC Zürich, Ancillo Canepa, heeft laten weten dat hij het bod van Feyenoord op Wilfried Gnonto 'een belachelijk bedrag’ vindt. De Rotterdammers hebben een bod van vier miljoen euro plus bonussen neergelegd bij de clubleiding, maar in een interview met Blick Sport vertelt Ganepa dat Zürich minstens het dubbele wil voor de Italiaan. “Vier miljoen euro is een belachelijk bedrag. Bij FC Zürich hebben we geen zelfbediening.”

Volgens 1908.nl wil Gnonto zelf heel graag naar Feyenoord, waardoor de club een goede onderhandelingspositie heeft. Gnonto heeft nog een contract tot medio 2023 bij Zürich en de clubleiding wil hem daarom erg graag deze zomer verkopen. De aanvaller wil zijn contract namelijk niet verlengen en dreigt daarom transfervrij te vertrekken. De Zwitsers kunnen Gnonto deze zomer nog voor een miljoenenbedrag verkopen, zeker nu hij internationaal bij veel clubs in de schijnwerpers staat. Onder meer PSV, Ajax, TSG Hoffenheim en diverse Italiaanse clubs toonden naast Feyenoord interesse in de aanvalsleider.

1908.nl wist in juni als eerste te melden dat Feyenoord een persoonlijk akkoord had met Gnonto. Daarna kwam afgelopen maandag het nieuws naar buiten dat de Rotterdammers een eerste bod - van vier miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen - hadden neergelegd bij Zürich. Dit bod zou dus volgens Canepa niet genoeg zijn om Gnonto naar Rotterdam te kunnen halen. “Vier miljoen euro is een belachelijk bedrag. Bij FC Zürich hebben we geen zelfbediening.”

De achttienjarige Gnonto is 1,70 meter lang, maar een fysiek sterke aanvaller. Hij speelt het liefst in de spitspositie, maar kan ook goed uit de voeten als aanvallende middenvelder. Gnonto doorliep alle jeugdteams van Internazionale alvorens hij naar FC Zürich vertrok. Hier maakte de Italiaan afgelopen seizoen 10 goals in 36 wedstrijden. Eerder deze maand maakte Gnonto zijn debuut voor Italië in de kraker tegen Duitsland. Hij gaf gelijk zijn visitekaartje af door de enige Italiaanse goal van die wedstrijd voor te bereiden.