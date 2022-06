FC Utrecht gaat stunt voltooien: akkoord met Bas Dost kwestie van tijd

Donderdag, 30 juni 2022 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:06

Bas Dost wordt de nieuwe aanvalsleider van FC Utrecht. Voetbal International weet dat de Domstedelingen dicht bij een akkoord zijn met de 33-jarige spits, die deze zomer transfervrij vertrekt bij Club Brugge. Daarmee keert Dost tien jaar na zijn vertrek naar het buitenland terug in de Eredivisie. Naar verluidt is een officiële presentatie een kwestie van tijd.

Het weekblad onthulde afgelopen week al dat Utrecht nadrukkelijk in de markt was voor de boomlange spits, net als FC Emmen en Feyenoord. Dost begon zijn professionele loopbaan in 2007 bij Emmen, dat daarmee hoopte een psychologisch slaatje te slaan. Feyenoord zocht en zoekt nog altijd naar aanvallende versterkingen na de uittocht van zowel Bryan Linssen als Cyriel Dessers. Momenteel geldt alleen Danilo als serieuze optie voor de spitspositie in Rotterdam, waardoor de komst van Dost uitkomst zou bieden.

Voetbal International voegt daar nu aan toe dat Dost tevens concrete interesse genoot vanuit de Bundesliga. De achttienvoudig Oranje-international kende er bij VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt wisselende successen. Toch kiest Dost voor een carrièrevervolg bij Utrecht, dat nog op zoek was naar een afmaker: Tasos Douvikas en Henk Veerman wisten tot op heden nog geen potten te breken. Eerder deze week verzekerde de club uit de Domstad zich ook al van aanvallend elan met Daishawn Redan, die op huurbasis overkomt van Hertha BSC.

Dost en Redan zijn slechts twee namen die onderdeel uitmaken van de flinke selectierenovatie in Utrecht. Deze transferwindow verzekerde het team van Henk Fraser zich verder al van de komst van Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Nick Viergever (Greuther Fürth), Vasilis Barkas (Celtic), Calvin Raatsie (Ajax) en Joshua Rawlins (Perth Glory). Daarnaast staat ook Nordin Amrabat op de nominatie om de Utrechters te versterken, alleen ligt zijn club AEK Athene momenteel nog dwars. Ramon Hendriks behoorde in eerste instantie ook tot het lijstje versterkingen. De verdediger van Feyenoord zou door Utrecht gehuurd worden inclusief optie tot koop, maar scheurde op vakantie zijn kruisband af.