Mühren heeft broertje dood aan imago: ‘Dat interesseert me echt geen reet’

Donderdag, 30 juni 2022 om 11:34 • Yvo van Dorst • Laatste update: 11:36

FC Volendam is de derde club waarmee Robert Mühren de Eredivisie ingaat. Na eerdere periodes bij AZ en Sparta mag de 33-jarige spits het nu met de club uit het vissersdorp proberen. Doordat Mühren in de Keuken Kampioen Divisie meer presteert dan op het hoogste niveau, hoort hij vaak dat hij geen kwaliteiten heeft voor de Eredivisie. Deze meningen doen de aanvalsleider echter zeer weinig. “Dat interesseert me oprecht geen reet.”

“Ik voetbal waarschijnlijk nog twee jaar en daar wil ik gewoon echt van genieten”, zegt Mühren tegenover de camera’s van ESPN. “Ik ga keihard mijn best doen en als het in de Eredivisie ook lukt dan zijn we blij, maar als het niet lukt: Ja, dan niet. Maar ik denk niet: Waar hebben jullie het over? Want als mensen dat zeggen, dan interesseert me dat echt geen reet.”

Robert Mühren being Robert Mühren ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 29, 2022

De spits is ook niet verrast dat zijn trainer, Wim Jonk, langer aan de club verbonden blijft. "Goh, wie had dat gedacht, hè", lacht de spits over het aanblijven van de oefenmeester. "Nee, dat was voor mij geen verrassing. Het gaat toch goed met de club en we gaan er voor zorgen dat we nog een extra stap kunnen zetten." Jonk verlengde deze week zijn contract bij FC Volendam tot medio 2023 met de optie op nog een extra jaar.

Mühren doorliep, met een korte tussenstap bij Ajax, de gehele jeugdopleiding van FC Volendam. In de zomer van 2021 keerde de spits terug bij zijn jeugdliefde en beleefde hij een uiterst succesvol seizoen. Mühren maakte afgelopen jaargang 29 doelpunten in 37 wedstrijden. Volendam belandde mede door zijn doelpunten op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, een plek die recht gaf op promotie naar de Eredivisie. Mühren speelde eerder in zijn carrière voor AZ, Zulte Waregem, Sparta, NAC en SC Cambuur.