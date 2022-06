Spits heeft drie jaar na droogte in Zwolle bijna transfer naar PSG te pakken

Donderdag, 30 juni 2022 om 10:31 • Yvo van Dorst • Laatste update: 12:38

Gianluca Scamacca is erg dicht bij een dienstverband bij Paris Saint-Germain. De Italiaanse spits, die een verleden bij PSV en PEC Zwolle heeft, staat al een lange tijd in de belangstelling van de Parijzenaren, maar volgens Gianluca Di Marzio is de Franse club nu dichterbij dan ooit. Sassuolo wilde Scamacca eerder voor minimaal vijftig miljoen euro verkopen, maar de club lijkt nu toch overstag te gaan met een bod van veertig miljoen plus bonussen.

PSG gaf eerder bij Sassuolo aan niet meer dan 35 miljoen euro te willen betalen. Echter doordat de Italianen bleven vasthouden aan een transfersom van minimaal vijftig miljoen euro, besloten de Parijzenaren hun bod toch te verhogen naar veertig miljoen euro plus bonussen. Scamacca zou bij een transfer de derde Italiaan worden in de selectie van PSG, naast Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma. De spits stond eerder in de belangstelling van Internazionale en verschillende Engelse clubs, maar les Parisiens lijken toch aan het langste eind te trekken.

Scamacca vertrok op jonge leeftijd bij AS Roma om zijn eerste buitenlandse avontuur aan te gaan bij PSV, waar hij in de jeugdopleiding belandde. De Italiaan speelde geen duel in de hoofdmacht van de Eindhovenaren en trok in de winter van 2017 terug naar Italië om voor Sassuolo te gaan spelen. Scamacca kwam aanvankelijk niet aan de bak en werd verhuurd aan meerdere binnen- en buitenlandse clubs, waaronder PEC. In Zwolle speelde Scamacca acht wedstrijden en vond hij geen enkele keer het net. Afgelopen seizoen beleefde de spits zijn grote doorbraak bij Sassuolo met 16 goals in 38 wedstrijden. Dit leverde hem in september ook zijn debuut op voor het nationale elftal van Italië.

De komst van Scamacca houdt mogelijk verband met een vertrek van Mauro Icardi bij PSG. La Gazzetta dello Sport speculeerde onlangs al over een mogelijk vertrek van 'de vierde man in de Parijse aanval', die met 4 goals in 24 competitieduels (waarvan 14 als invaller) afgelopen seizoen geen potten wist te breken. Icardi zelf wil echter niets weten van een vertrek en wendde zich tot Instagram om terug te vuren naar de sportkrant. Sky Italia weet dat Sassuolo zelf zich overigens al neergelegd heeft bij het vertrek van topschutter Scamacca. De club legde Agustín Álvarez (Peñarol) al vast als zijn vervanger.