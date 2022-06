Sensatie in Spanje: Xavi en Lewandowski gespot in hetzelfde restaurant op Ibiza

Donderdag, 30 juni 2022 om 08:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:22

De saga omtrent Robert Lewandowski en zijn mogelijke overstap naar Barcelona heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Niet lang nadat bekend werd dat de spits van Bayern München door de Catalanen op de hoogte zou zijn gebracht van een verhoogde aanbieding op zijn persoon, onthulde Gerard Romero beelden van hem en Xavi, die beiden hetzelfde restaurant op Ibiza binnenwandelden. Ondanks dat de twee met aparte entourages verschenen, leidde het tot tal van speculaties binnen en buiten de Spaanse media.

"De entree van de twee hoofdrolspelers (Xavi en Lewandowski, red.) bij Lío, een restaurant op Ibiza!", schrijft Barçelona-watcher Romero woensdag bij de gedeelde beelden. Eerder die dag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de Catalanen hun nummer één target voor de spitspositie al op de hoogte hadden gebracht van een verhoogd bod om hem los te weken in Duitsland. Naar verluidt bedraagt dat een vast bedrag van veertig miljoen euro plus min of meer gegarandeerde bonussen. Eerder wees Bayern al een bod van 37 miljoen euro af.

?? La entrada de los protagonista en el LIO, restaurante de Ibiza ?? Xavi y Lewi ( Fotos David, Jijante) pic.twitter.com/DZh2Zxtdvu — Gerard Romero (@gerardromero) June 29, 2022

Met de plannen van Barcelona lijken vraag en aanbod van beide clubs echter nog altijd ver uit elkaar te liggen. Volgens Duitse media wil Bayern minimaal zestig miljoen euro zien voor zijn topschutter, die nog tot medio 2023 vastligt bij de club. Het persoonlijke akkoord dat Lewandowski naar verluidt al heeft met Barcelona is zonder het gladstrijken van deze laatste plooi zo weinig waard.

Technisch directeur van Bayern Hasan Salihadmidzic maakte half mei de vertrekwens van Lewandowski bekend. ""Iets in mij is verdwenen. Ik wil Bayern verlaten om meer emoties mee te maken in mijn leven", luidde de tekst en uitleg van de goalgetter niet veel later, die hij verstrekte in een podcast van het Poolse Onet Sport. Salihamidzic zei onlangs erop te rekenen dat Lewandowski zich 'gewoon' weer zal melden bij de eerste training van het nieuwe seizoen, ook in het licht van 'een goed gesprek' met zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi. Bayern zou onder meer Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) op het oog hebben om een eventueel vertrek van Lewandowski op te vangen, terwijl Sadio Mané al bij Liverpool werd opgepikt om de Beierse aanval van nieuw elan te voorzien.