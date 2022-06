Botman doet het wéér: ‘Heel gek. Ik verwacht wel seizoenkaarten voor het leven’

Donderdag, 30 juni 2022 om 07:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:47

Sven Botman is uiterst content met zijn overstap naar Newcastle United. De 22-jarige centrumverdediger geeft in gesprek met De Telegraaf tekst en uitleg bij zijn overstap naar the Magpies, daar AC Milan lange tijd zijn bestemming leek te worden. Newcastle betaalt Botmans huidige club Lille OSC liefst 37 miljoen euro, waarbij voormalige werkgever Ajax bijna 4 miljoen euro toucheert aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Dat is na de 9 miljoen die de Fransen in 2020 betaalden al de tweede keer dat Botman Ajax veel geld oplevert - een 'hele gekke situatie', vindt de verdediger die nooit een wedstrijd in het eerste elftal van de Amsterdammers speelde.

Dinsdag werd bekend dat Botman tot medio 2027 had getekend in Newcastle-upon-Tyne. Daarmee kwam er een eind aan maandenlange transferperikelen. Lang leek AC Milan er met de jeugdinternational vandoor te gaan, tot half juni de eerste berichten doorkwamen dat toch Newcastle aan het langste eind zou gaan trekken. "Uiteindelijk heeft het mooie project van Newcastle United in combinatie met spelen in de Premier League de doorslag gegeven. Dat laatste is eigenlijk mijn hele leven al een droom", aldus de hoofdpersoon zelf.

In januari was de steenrijke Engelse club ook al in de markt voor Botman, maar Lille wilde hem toen niet laten gaan. "Ik wilde toen heel graag naar Newcastle United, omdat ik ook hoorde – en dat is een cliché, ik weet het – dat zo’n trein niet vaak voorbij komt. Maar de clubs kwamen er niet uit." Toch koestert Botman geen wrok jegens Lille. "Achteraf is dit misschien wel beter, omdat ik nu een hele voorbereiding kan meemaken en ik op een mooie manier afscheid heb kunnen nemen van Lille. Dat verdiende die club. Blijven was in januari ook geen straf voor me, want ik wist dat er twee mooie Champions League-wedstrijden tegen Chelsea aankwamen. Die bagage heb ik nu ook."

Botman, die in de eerste van zijn twee seizoenen bij les Dogues het landskampioenschap in Frankrijk veroverde, maakt met zijn transfer niet voor de eerste maal vrienden bij de boekhouding van Ajax. Na een sterk jaar bij sc Heerenveen betaalde Lille in 2020 negen miljoen euro voor de geboren Badhoevedorper; nu rinkelt de kassa voor ongeveer vier miljoen aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. "Het is toch de club waar ik elf jaar hebt gevoetbald", zegt een goedgezinde Botman. "Dat ik geen minuut in het eerste heb gespeeld, toch voor een hoge som naar Lile ging en nu weer geld oplever is heel gek. Ik verwacht wel twee seizoenkaarten voor het leven", grapt hij tot slot.