Danjuma zet forse stap richting ‘statement-transfer’ van 45 miljoen euro

Donderdag, 30 juni 2022 om 00:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:42

West Ham United maakt grote vorderingen in de gesprekken over de komst van Arnaut Danjuma, zo meldt Fabrizio Romano. De 25-jarige vleugelspits van Villarreal moet een van de 'statement-transfers' worden die de Londenaren deze zomer sluiten, in de hoop aansluiting te vinden met de zes grootmachten uit de Premier League. Een akkoord wordt verwacht voor iets minder dan 45 miljoen euro. AS voegt toe dat ook Newcastle United belangstelling heeft.

Danjuma werd dit kalenderjaar ook gelinkt aan Liverpool en Paris Saint-Germain, maar een transfer naar de absolute elite werd nog geen moment concreet. West Ham United heeft dan ook uitstekende papieren voor de aanvaller, die nog niet over zijn persoonlijke voorwaarden sprak met the Hammers. Danjuma liet eerder optekenen te dromen van een doorbraak in de Premier League, nadat hij bij Bournemouth al uitblonk in de Championship.

West Ham probeert al jaren aansluiting te vinden met de topclubs uit de hoogste Engelse afdeling, maar moest het afgelopen seizoen ruimschoots afleggen. Door de zevende eindnotering zijn de Londenaren veroordeeld tot het spelen in de Conference League. Voor Danjuma zou dat geen achteruitgang zijn, want na een seizoen in de Champions League komt ook Villarreal komende voetbaljaargang uit in het derde Europese clubtoernooi. Danjuma produceerde in zijn eerste jaar in Spanje 16 goals en 4 assists in 34 optredens. Voor Oranje speelde hij inmiddels zes wedstrijden (twee goals).

Danjuma is zeker niet de enige beoogde versterking van West Ham. David Moyes dringt fel aan op de komst van Armando Broja, die afgelopen seizoen door Chelsea werd verhuurd aan Southampton. De twintigjarige spits lijkt definitief weg te mogen bij Chelsea, zodra de Londenaren de spectaculaire komst van Raphinha (Leeds United) hebben afgerond. Ook heeft West Ham een contractvoorstel gedaan aan Jesse Lingard, die na zijn vertrek bij Manchester United nog nadenkt over zijn toekomst. West Ham haalde met Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain) en Nayef Aguerd (Stade Rennes) al respectievelijk een keeper en verdediger binnen.