‘Feyenoord blijft rondkijken in Engeland en spreekt met Tahith Chong’

Woensdag, 29 juni 2022 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Feyenoord onderzoekt de mogelijkheid om Tahith Chong naar De Kuip te halen, zo meldt 1908.nl. De 22-jarige rechtsbuiten komt al jaren niet meer voor in de plannen van Manchester United en lijkt zich op te maken voor een definitief vertrek. Feyenoord spreekt binnenkort met Chong, die gezien medio 2023 aflopende contract een transfersom zal moeten opbrengen. Feyenoord is sinds het vertrek van Arsenal-huurling Reiss Nelson op zoek naar een nieuwe vleugelspits.

Chong is een kind van Feyenoord, maar wachtte niet op zijn doorbraak in het eerste elftal. De linksbenige aanvaller vertrok in 2016 op zestienjarige leeftijd naar Manchester United, waarvoor hij sinds zijn debuut begin 2019 tot zestien officiële optredens kwam. De vleugelspits werd de afgelopen jaren veelvuldig verhuurd, maar kon ook op een lager niveau weinig potten breken.

Het afgelopen voetbaljaar kwam Chong uit voor Birmingham City, dat zich op de twintigste plaats ternauwernood handhaafde. De zesvoudig Jong Oranje-international kampte met een zware liesblessure en miste daardoor de nodige wedstrijden. Op de momenten dat hij wél fit was had Chong meestal een basisplaats. Zijn statistieken: 1 doelpunt en 3 assists in 19 officiële optredens. In Birmingham werd hij overigens ongeveer even vaak op nummer 10 als als vleugelspits geposteerd.

In het seizoen daarvoor beleefde de in Willemstad geboren aanvaller weinig succesvolle avonturen in Duitsland en België. De eerste helft van de voetbaljaargang werd Chong verhuurd aan Werder Bremen, dat hem in januari 2021 de tijdelijke overstap naar Club Brugge liet maken. Chong werd geen vaste basisspeler bij de Belgische topclub, maar kon aan het eind van het seizoen wel de kampioensschaal omhoog tillen. Met vijf assists en één goal in dertien wedstrijden sloot hij zijn periode in België ook af met vrij goede statistieken.