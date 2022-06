‘Op vakantie werd ik ingelicht: ‘We gaan Yilmaz presenteren.’ Heel bijzonder’

Woensdag, 29 juni 2022 om 23:25 • Wessel Antes • Laatste update: 23:35

Sjors Ultee spreekt zich voor het eerst uit over de zeer verrassende komst van Burak Yilmaz naar Fortuna Sittard. De 36-jarige spits zal zich halverwege juli melden in Limburg voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hoewel Yilmaz opvallend genoeg een jaar ouder is dan zijn nieuwe trainer, verwacht Ultee geen problemen in het gezag bij de club. "Natuurlijk mag hij meepraten", aldus de coach tegenover Voetbal International.

Ultee kreeg tijdens zijn vakantie in Jordanië een belletje met het grote nieuws. "Vorige week maandag werd ik op vakantie ingelicht: 'We gaan hem morgen presenteren.' Heel bijzonder." Al was de trainer na de handhaving al op de hoogte van het feit dat Yilmaz in beeld was. Hij vond het in eerste instantie lastig in te schatten hoe realistisch zijn komst was. Ook heeft Ultee de spits, die transfervrij overkwam van Lille OSC, de afgelopen jaren niet continu gevolgd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Mijn kennis van het Turkse voetbal is niet perfect en het is ook niet zo dat ik Lille de afgelopen jaren op de voet heb gevolgd, maar de hattrick van Yilmaz tegen het Nederlands elftal vorig jaar had ik natuurlijk nog wel op mijn netvlies. Ik ben beelden gaan bekijken van zijn goals, zijn acties. Dan zie je al gauw: zo’n spits is een versterking voor bijna elke ploeg in Nederland", aldus Ultee.

Tot op heden sprak Ultee nog niet met Yilmaz, die zich dus binnenkort zal melden in Sittard. Toch durft de manager wel al een vraag over zijn verwachtingen van Yilmaz te beantwoorden. "In ieder geval doelpunten, maar dat niet alleen. Hij is niet iemand die in de spits blijft afwachten. Yilmaz komt graag in de bal, is goed in de combinatie. Met zijn kwaliteiten, en zijn ervaring, kan hij de hele club hopelijk naar een hoger niveau pushen."

Met de komst van Yilmaz en het aanblijven van Dimitrios Siovas, die in januari al transfervrij binnenkwam, heeft Fortuna de afgelopen tijd goede zaken gedaan op de transfermarkt. Yassin Ayoub is momenteel bezig aan een stage bij de club uit Sittard. De 28-jarige middenvelder mag weg bij Panathinaikos, dat hem tweeënhalf jaar geleden overnam van Feyenood. Het Griekse avontuur van Ayoub werd met slechts achttien optredens in de hoofdmacht een totale deceptie. Het afgelopen seizoen maakte de controlerende middenvelder slechts bij zeer hoge uitzondering onderdeel uit van de wedstrijdselectie van Panathinaikos.