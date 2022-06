Barcelona kan na melding uit Madrid met potlood 40 miljoen euro bijschrijven

Woensdag, 29 juni 2022 om 22:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:16

Barcelona verhuurt Antoine Griezmann ook komend seizoen aan Atlético Madrid, zo melden Marca en AS. Barça kreeg woensdag de boodschap vanuit de Spaanse hoofdstad dat de optie daarvoor getriggerd wordt door Atlético. De Catalanen weten daardoor dat de kans op een definitieve overname voor 40 miljoen euro enorm groot is en kunnen het bedrag met potlood al bijschrijven.

In de gecompliceerde deal die de Spaanse grootmachten vorig jaar sloten werd namelijk voor komend seizoen een optie tot koop opgenomen. Die treedt automatisch in werking indien Griezmann in het seizoen 2022/23 in minstens de helft van de officiële wedstrijden in actie komt. Hoewel de 31-jarige Fransman een moeizaam rentreeseizoen bij Atlético beleefde, beschouwt Diego Simeone de aanvaller nog altijd als een van de belangrijkste spelers uit de selectie.

?????? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 29, 2022

Afgelopen seizoen kwam Griezmann in 39 optredens tot slechts 8 goals en 7 assists, een schamele productie in vergelijking met zijn topseizoenen bij Atlético. De schaduwspits beleefde die topjaren in Madrid tussen 2014 en 2019, waarna Barcelona besloot liefst 100 miljoen euro voor hem neer te tellen. Zijn avontuur in het Camp Nou werd niet het succes waar op was gehoopt, en dus volgde op 31 augustus van vorig jaar een terugkeer naar het Wanda Metropolitano. Daar krijgt Griezmann van Simeone de tijd om zijn topvorm te hervinden.

Griezmann hintte woensdagavond overigens zelf nog vóór de Spaanse media op een langer verblijf bij Atlético. De 108-voudig international plaatste een ietwat cryptische boodschap van drie emoji's op Twitter, bestaande uit de clubkleuren van Atlético en de emoji ATM (die eigenlijk staat voor de Engelse pinautomaat, maar in dit verband uiteraard symbool staat voor de voetbalorganisatie).