‘Ik kwam als beste speler van Jong Ajax niet bij het eerste, dat knaagde’

Naci Ünüvar gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vol voor zijn kansen bij Ajax 1. De negentienjarige aanvallende middenvelder hoopt te profiteren van de trainerswissel die in Amsterdam plaatsvond. Ünüvar blonk vorig seizoen vrijwel wekelijks uit bij Jong Ajax, maar kreeg van Erik ten Hag geen enkele kans in het eerste elftal. "Dat knaagde aan me", geeft Ünüvar toe tegenover het Algemeen Dagblad.

Het is al bijna drie jaar geleden dat Ünüvar de op twee na jongste debutant ooit werd in het shirt van Ajax. De Johan Cruijff ArenA maakte zich op voor de definitieve doorbraak van het volgende zelfopgeleide toptalent, maar de fans zagen Ünüvar in de 929 dagen die sindsdien volgden nog slechts in twee officiële wedstrijden van Ajax 1 in actie komen. De technicus, die slechts 1,68 meter lang is, had naar eigen zeggen grote moeite om de overstap te maken van het jeugdvoetbal naar de veel fysiekere profwereld.

Ünüvar kreeg van Ajax de tijd om te rijpen in de Keuken Kampioen Divisie en maakte daar dankbaar gebruik van. De nummer 10 ontpopte zich afgelopen voetbaljaargang tot een van de sterren van de competitie. Hij droeg met 16 goals en 12 assists bij aan liefst 28 doelpunten van Jong Ajax, een clubrecord. "Alles lukte weer", blikt de Oranje-jeugdinternational terug op zijn seizoen. Ünüvar had zelf het gevoel dicht tegen een terugkeer bij het eerste aan te zitten, maar Ten Hag liet hem steevast links liggen.

"Op basis van mijn statistieken was ik de beste speler bij Jong Ajax, maar het mocht niet zo zijn dat ik een keer bij de eerste selectie kwam", aldus de rechtspoot. "Ik had wel op meer kansen gehoopt, ja. Ik heb er met de mensen om me heen ook veel over gepraat. Daardoor kon ik er steeds beter mee omgaan en heb ik rust in mijn hoofd gevonden. En daardoor bleef ik wekelijks presteren bij Jong Ajax."

Nu Alfred Schreuder de plek van Ten Hag heeft ingenomen, hoopt de jongeling alsnog op een doorbraak in het eerste. "Ik ben superfit. Waarom? Ik kan me nu bewijzen bij het eerste. Ik wil doorpakken. De kansen die ik krijg, moet ik met beide handen aangrijpen. Dat kan niet als je niet topfit bent. Daar heb ik alles aan gedaan." Dinsdag liet Ünüvar zich in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen direct gelden. Tegen SV Meppen leverde hij met een fraai hakje de assist voor de 3-0 van Sontje Hansen. Vorige week werd al bekend dat Ünüvar in juli zijn contract met drie seizoenen zal verlengen tot medio 2026.