Amerikaanse investeringsmaatschappij ziet perspectief en steekt geld in MVV

Woensdag, 29 juni 2022 om 19:55 • Wessel Antes • Laatste update: 19:57

MVV Maastricht gaat in zee met de Amerikaanse investeringsmaatschappij World Soccer Holdings (WSH), zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. In totaal zal de investeerder 24 van de 100 aandelen overnemen. De overige aandelen blijven in bezit van Stichting MVV, terwijl het Gouden aandeel in het bezit van de Vereniging MVV blijft.

De gedeeltelijke overname hing al enige tijd in de lucht, maar de club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt het nieuws woensdagavond officieel. Verder heeft WSH een optie tot koop bedongen voor nog eens 24 aandelen. Het bedrag wat gemoeid is met de aandelentransactie is 735.000 euro. De nieuwe aandeelhoudersstructuur is beoordeeld en goedgekeurd door de Stichting MVV, de Vereniging MVV, RVC en de directie. WSH zal met één persoon zitting nemen in de Raad van Commissarissen.

WSH heeft zich in ieder geval voor de periode tot 2026 aan MVV verbonden. Vanuit de club was het belangrijk dat de investeringsmaatschappij het beleid voornamelijk gaat voeren op basis van de visie van de club. “Magie van Maastricht’’, laat Algemeen Directeur Erik Noor weten. “Het was belangrijk dat bij het afsluiten van de deal de visie was vastgelegd. Je merkt dat MVV enorm leeft onder de bevolking. MVV is en blijft toch een van de pijlers van de stad Maastricht en omgeving.”

In de MVV-visie zal ‘ontwikkelen’ nog centraler komen te staan. Een visie waarbij de eigen Academy een belangrijke rol speelt. “De jeugd is belangrijk, die moet veel meer aandacht hebben. We investeren veel in de opleiding, dat betaalt zich uiteindelijk terug, als er een transfer plaatsvindt. Door jeugd op te leiden en kansen te bieden in het eerste elftal creëer je waarde op het veld”, aldus Noor.