Daphne Koster wist al langer van ongewenst gedrag Marc Overmars

Woensdag, 29 juni 2022 om 19:01 • Wessel Antes • Laatste update: 19:20

Daphne Koster, de manager van het vrouwenelftal van Ajax, heeft in de documentairereeks Op weg naar de top een boekje opengedaan over de ‘Overmarsgate’. Koster zegt onder andere dat er angst onder speelsters heerste om aan de bel te trekken. De docuserie wordt op 6 juli volledig uitgezonden, maar Het Parool heeft al enkele quotes gepubliceerd.

Het is voor het eerst in maanden dat er iemand vanuit Ajax zelf zich uitspreekt over de gebeurtenissen. Volgens Het Parool is de club nauwelijks bereid mee te werken, melden vrouwen zich niet en weigert Overmars zelf al helemaal om te praten. Koster geeft in de documentaire niet aan of zij zelf, of andere voetbalsters, ongewenste berichten ontvingen. Namen worden niet genoemd. Wel gaat ze in op de reden waarom het allemaal pas na een lange tijd is uitgekomen. “Je zegt er niets over omdat je weet, het is toch de technisch directeur en je kunt het niet hardmaken. Het zijn verhalen”, aldus Koster.

De manager gaat verder. "Je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen: ‘Wat doen die vrouwen hier?’ Dan weet je ook wel: als je dit gaat aankaarten, dan is het makkelijkste dat jij eruitgaat. Er is een angst om het te melden, want dan lig je eruit. Dat zorgt er voor dat zoiets kan gedijen in een organisatie.” Overmars stapte begin februari gedwongen op als technisch directeur bij Ajax, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Hoewel na een kort statement de verdere uitleg uitbleef, schakelde Ajax een extern bureau in dat onderzoek deed naar de cultuur binnen de club. Uit het onderzoek van een extern bureau bleek de ‘ernstige aard’ van het gedrag van Overmars. Ajax zelf gaf tijdens de bekendmaking van het vertrek al toe dat dit ‘gedurende een langere periode’ heeft plaatsgevonden. Volgens Het Parool sluit dit precies aan bij uitspraken van Koster in de documentaire.