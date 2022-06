Frenkie is overtuigd van Ten Hags plannen en stemt in met vertrek bij Barça

Woensdag, 29 juni 2022 om 18:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:39

Frenkie de Jong is helemaal overstag en staat open voor een avontuur bij Manchester United, zo meldt the Guardian woensdagavond. De middenvelder gaf onlangs meermaals aan het liefst bij Barcelona te blijven, maar inmiddels lijkt hij overtuigd van de plannen van manager Erik ten Hag. De Britse kwaliteitskrant noemt de instemming van De Jong een significant development in de transfersoap.

De Jong sprak de afgelopen weken diverse keren uit dat hij gelukkig is in Barcelona en het liefst ook komend seizoen nog bij zijn huidige club speelt. Bovendien slaagde United er afgelopen seizoen niet in om een plek in de Champions League af te dwingen, wat De Jong als een flinke afknapper ziet. Desalniettemin lijkt Ten Hag erin geslaagd om de 24-jarige middenvelder te overtuigen van zijn plannen met the Red Devils.

Afgelopen maandag zei Ronald Koeman te gast bij het programma Vaques Sagrades van Esport3 nog te weten de De Jong de voorkeur geeft aan een langer verblijf in de Catalaanse hoofdstad. “Het enige dat ik weet is dat hij wil blijven, want dat zei hij een aantal dagen geleden. Wat ik niet weet is of ze Frenkie kwijt willen of dat ze het geld hard nodig hebben. Hij is tenslotte een van de weinige spelers die veel geld kan opleveren.” Half juni erkende De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad ook zelf dat hij gelukkig is bij los Azulgrana.

Eerder op de woensdag maakte Fabrizio Romano bekend dat Barcelona en United het eens zijn geworden over het bedrag dat gemoeid is met de transfer van De Jong. United zal een vast bedrag 65 miljoen euro betalen voor de diensten van de middenvelder en er wordt momenteel nog gediscussieerd over een bonusregeling van 20 miljoen euro. Nadat de clubs het over die regeling eens worden zal Manchester United met De Jong en zijn entourage om tafel gaan voor een persoonlijk akkoord.