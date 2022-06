Hoofdsponsor Excelsior doet ook na promotie naar Eredivisie stapje opzij

Woensdag, 29 juni 2022 om 18:39 • Wessel Antes • Laatste update: 18:48

Excelsior speelt in het aankomende seizoen met de naam van Stichting Ambulance Wens op het shirt. Dat wordt wederom mogelijk gemaakt door hoofdsponsor DSW Zorgverzekeraar. Sinds 2017 schenkt DSW de ruimte op het shirt van de club aan goede doelen. Bij de terugkeer in de Eredivisie is Stichting Ambulance Wens een seizoen aan de beurt. De stichting zet zich in om de laatste wensen van immobiele terminale patiënten te vervullen dankzij speciaal ontwikkelde ambulances.

In de voorgaande seizoenen waren de namen van het Esther Vergeer Foundation, Spieren voor Spieren en Support Casper op de shirts van Excelsior te vinden. Excelsior schrijft op de clubwebsite dat het erg blij is met de bereidheid vanuit de hoofdsponsor. ‘’Als club zijn wij er heel trots op dat wij in DSW Zorgverzekeraar een partner hebben die net als wij met beide benen in de maatschappij staat en oog heeft voor de wereld om hem heen. Het is een heel mooi gebaar dat DSW Zorgverzekeraar de ruimte op ons shirt beschikbaar stelt aan een goed doel. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld waarbij het maatschappelijke en commerciële aspect samengaan. Een model waar wij richting de toekomst heilig in geloven.’’

Kees Veldboer junior, de directeur van Stichting Ambulance Wens, legt uit waarom zijn vader de stichting vijftien jaar geleden heeft opgericht. “Als ambulancechauffeur ontdekte hij dat je soms met een heel klein gebaar enorm veel voor ernstig zieke mensen kunt betekenen. Inmiddels telt de stichting 270 vrijwilligers, die zich inzetten om de wensen van ernstige zieke mensen in vervulling te laten gaan.’’

De vader van Veldboer junior overleed vorig jaar plotseling. Toch weet zijn zoon zeker dat hij trots is op het besluit van Excelsior en de keuze voor Stichting Ambulance Wens. “Mijn vader was voetballiefhebber en Rotterdammer, dus ik weet zeker dat hij het heel erg leuk had gevonden dat we met onze stichting op de shirts van Excelsior staan. Hoewel zich dagelijks veel bedrijven bij ons melden die iets willen doen, zijn er ook nog steeds veel mensen die niet weten wat wij doen en wat er mogelijk is. Daarom is het belangrijkste van deze samenwerking naamsbekendheid en laten zien wat wij kunnen betekenen.’’