Kuijt en Janmaat halen jeugdig talent op bij hun oude club Feyenoord

Woensdag, 29 juni 2022 om 18:30 • Yvo van Dorst • Laatste update: 19:46

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Abdel Belarbi. De spits komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor twee seizoenen in de Hofstad. In Rotterdam doorliep Belarbi de gehele jeugdopleiding. De aanvaller kan op meerdere posities uit de voeten maar speelt het liefst als spits.

Belarbi is blij met zijn overstap naar ADO en kijkt uit naar zijn eerste minuten in de Keuken Kampioen Divisie. “Na meerdere seizoenen bij Feyenoord kijk ik uit naar deze nieuwe uitdaging”, vertelt Belarbi op de website van zijn nieuwe club. “ADO heeft me als club laten zien dat ze jeugdig talent een kans geven en daarom was het ook een bewuste keuze om hier te tekenen. Ik kijk ernaar uit om voor ADO te mogen spelen, een club waar de ambities duidelijk zijn.”

Ook technisch manager Daryl Janmaat is een tevreden man met de transfer van de Rotterdammer. “Met Belarbi halen we een aanvallend talent in huis voor meerdere posities. Dat heeft hij niet alleen laten zien bij Feyenoord, maar ook bij de vertegenwoordigende jeugdelftallen van de KNVB. Wij zijn blij dat dit soort jeugdige talenten voor ADO kiezen om zich verder te kunnen ontwikkelen en wij zullen er alles aan doen om dit te ondersteunen. Hopelijk gaat Belarbi een mooie toekomst tegemoet.”

Afgelopen seizoen speelde Belarbi vijftien wedstrijden in Feyenoord Onder 21. Hierin maakte hij drie goals. De aanvaller viel in de wedstrijd tegen Almere City Onder 21 ook in. Deze wedstrijd ging helaas verloren, waardoor het jeugdelftal van de Rotterdammers niet promoveerde naar de Tweede Divisie.