Mohamed Ihattaren laat van zich horen: ‘Dat hoofdstuk is afgesloten’

Woensdag, 29 juni 2022 om 17:15 • Laatste update: 17:49

Mohamed Ihattaren heeft voor het eerst in lange tijd van zich laten horen. De middenvelder gaat tegenover de clubkanalen van Ajax in op zijn radiostilte van de afgelopen periode. In januari dook de twintigjarige Nederlander verrassenderwijs op bij Ajax. Al snel werd geconcludeerd dat Ihattaren van ver moest komen, waardoor de Amsterdammers hem beschermde tegen publiciteit in de pers.

Ihattaren gaat in gesprek met Ajax TV onder meer in op zijn fitheid. De afgelopen maanden was dat meermaals het thema wanneer het over de begaafde linkspoot ging. “Dat hoofdstuk is nu afgesloten”, geeft hij aan. Ihattaren is vastberaden om zichzelf komend seizoen weer in positieve zin te laten gelden. “Nu ik weer enorm fit ben, kan ik eindelijk laten zien wat ik kan doen en waar ik bekend om sta. Ik wil weer gezien worden als de voetballer Mo, die supporters een mooi avondje kan bezorgen.”

Ihattaren heeft ‘heel veel zin’ om zijn echte ik te etaleren. Trainer Alfred Schreuder was na de gewonnen oefenwedstrijd tegen SV Meppen (3-0) blij met de inbreng van zijn pupil. “Ik vind dat je bepaalde dingen van Hakim Ziyech terugziet”, legde Schreuder uit aan Ziggo Sport. "Hij heeft weliswaar zijn eigen spel, maar je ziet dat Mo ook rust aan de bal heeft, de bal kan wegleggen en een man kan passeren.”

Floris Roos, redacteur van Ajax Life, onthulde afgelopen dinsdag dat Ajax Ihattaren weer toelaat om interviews te geven. Toen al was de verwachting dat de dribbelaar zijn opwachting zou maken voor het clubkanaal. Dat moment is nu dus aangebroken.