‘Roma cancelde duel met Barça onder druk van PSG-directeur Al-Khelaïfi’

Woensdag, 29 juni 2022 om 16:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:54

Corriere dello Sport denkt de werkelijke reden te weten waarom AS Roma zich heeft teruggetrokken voor de wedstrijd tegen Barcelona in de strijd om de Trofeu Joan Gamper. De Romeinen gaven als reden voor de afzegging dat de club de best mogelijke voorbereiding voor de selectie wil hebben, maar volgens de Italiaanse krant is Roma niet met een eerlijke verklaring gekomen.

Corriere dello Sport beweert dat Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain en de European Club Association (ECA), een rol heeft gespeeld in de afzegging van Roma. Volgens de krant heeft hij Dan Friedkin, de eigenaar van Roma, verzocht om het vriendschappelijke duel te annuleren. Als voorzitter van ECA sprak Al-Khelaïfi zich in het verleden al meermaals fel uit tegen de Super League. Barcelona staat, net als Juventus en Real Madrid, nog altijd achter de plannen om een Super League te vormen.

Barca meldde maandag nog woest dat Roma heeft besloten om zich terug te trekken voor de wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper. “De club werkt aan het vinden van een nieuwe tegenstander voor deze wedstrijd en Barça zal de toeschouwers hun geld voor het kaartje teruggeven. Barcelona wil duidelijk maken dat de reden van deze omstandigheden volledig buiten de club ligt en de schuld is van AS Roma. Het bestuur overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de Italiaanse club”, schreef Barcelona op de eigen clubsite.

De Trofeu Joan Gamper is de wedstrijd die sinds 1966 de traditionele opening van het seizoen is voor Barcelona. De club speelt die dag een wedstrijd in het Camp Nou en de nieuwe spelers worden voorgesteld aan de fans. De prijs is vernoemd naar Joan Gamper, de man die in 1899 Barcelona oprichtte. PSV was in 2000 de laatste Nederlandse tegenstander van de Catalanen in deze traditionele wedstrijd.