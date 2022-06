Thomas Müller oogst 100.000 likes met komische tweet: ‘Gareth Bale?’

Woensdag, 29 juni 2022 om 16:10 • Laatste update: 16:50

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Thomas Müller heeft via Twitter andermaal de lachers op zijn hand gekregen. De Duitse middenvelder annex aanvaller, die vaker wordt geroemd om zijn komische escapades, reageerde op het officiële account van de UEFA Champions League. Daarin trapt David Beckham op kenmerkende wijze de bal richting een golf hole met de bijgevoegde opmerking: ‘Kies één speler die dit shot zeker maakt’. De reactie van Müller is gevat. Met ‘@Garethbale11?’ schuift hij de international van Wales naar voren als kandidaat door diens officiële account te noemen. De tweet oogste ruim 100.000 likes. Bale, die recent zijn overgang naar Los Angeles FC afrondde, reageerde nog niet op de grap.

Nadat Bale als Real Madrid-speler een aantal keer gefotografeerd was op een golfbaan, ook in periodes waarin de aanvaller veelvuldig geblesseerd was, suggereerde Madrileense media en fans dat Bale niet alles over had voor het voetbal. Vervolgens noemde Predrag Mijatovic, oud-speler én voormalig technisch directeur van de Koninklijke de prioriteiten van de vleugelspits. “Eerst Wales, dan golf, daarna pas Real Madrid.” Toen fans van Wales in november 2019 een vlag met die woorden meebrachten naar een EK-kwalificatiewedstrijd met Hongarije en Bale daarmee op de foto ging, waren de rapen helemaal gaar. Ook de ‘golfgrapjes’ van de Welshman zelf konden niet op sympathie rekenen. Zelf reageerde Bale recent nog op de spot en frustratie van anderen. “Mensen denken dat ik veel golf, maar dat is niet zo”, stelde hij.

Pick one player who's a lock to make this shot ????#UCL pic.twitter.com/EjQGMs00UG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 28, 2022