Vroegere concurrent geeft Laporta trap na: ‘Ik had Messi voor de club behouden’

Woensdag, 29 juni 2022 om 17:53 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:53

Victor Font heeft zich negatief uitgelaten over het beleid van Joan Laporta bij Barcelona. Font verloor in maart 2021 de presidentsverkiezingen bij de Catalaanse club van Laporta en liet zich al eerder uit over het beleid van de huidig president. Font verwijt de huidige clubleiding dat er zonder strategie wordt gewerkt en dat er geen plan zit in hun manier van werken. “Er was vanaf het begin geen plan, alleen maar improvisatie.”

“Wij hadden een plan dat de schulden en het aantal rekeningen aanzienlijk zou verlagen”, laat de 49-jarige zakenman zich citeren door Marca. “Met dit plan en de bereidheid van Messi om door te gaan weet ik zeker dat we hem voor de club hadden kunnen behouden”, begint Font over het vertrek van Messi, datgene wat de fans Laporta het meest kwalijk nemen. Laporta beloofde namelijk na zijn aanstelling als president dat hij er alles aan zo doen om Messi voor de club te behouden. Echter was dit financieel niet haalbaar en vertrok de Argentijnse superster naar Paris Saint-Germain.

Nadat Font de presidentsverkiezingen verloor van Laporta, heeft de zakenman nog geprobeerd om Laporta te helpen. “Ik heb een afspraak met hem gemaakt om ons plan te bespreken. Hier wilde Laporta zelf niet bij zijn waardoor, hij zijn vicepresident stuurde. We hebben anderhalf uur gepraat over ons plan en de vicepresident zei dat hij gedeeltes van ons plan zeker kon gebruiken. Ik heb er tot op de dag van vandaag nog steeds niets van teruggezien.”

Barcelona eindigde 2021 met een recordschuld van 481 miljoen euro en Font geeft aan dat ook dat ligt aan het beleid van de club. “Ik wil de clubleiding niet bekritiseren om zomaar ergens kritiek op te kunnen geven. Maar er was vanaf het begin gewoon geen plan, alleen maar improvisatie. Tot op de dag van vandaag wordt er geregeerd zonder plan. Wij hadden een planning om de salariskosten te drukken, kapitaalkrachtige partners te strikken en Messi te behouden. En dit konden we zonder de schuld van de club te verhogen naar 481 miljoen euro. ”