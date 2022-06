Ook Sergio Ramos in opspraak na gelekte tapes: ‘Of je verhoogt, of er komt shit’

Woensdag, 29 juni 2022 om 15:26 • Laatste update: 15:47

Er zijn opnieuw verdachte gesprekken uitgelekt van Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF. El Confidencial bracht Whatsapp-berichten van Rubiales met Sergio Ramos naar buiten. De verdediger, toen speler van Real Madrid, zou in 2018 met de voorzitter onderhandeld hebben over de WK-premies van dat jaar en hem in 2020 om hulp hebben gevraagd om de Ballon D’Or te winnen. In april bracht het Spaanse medium al gelekte audiofragmenten tussen Gerard Piqué en Rubiales naar buiten. Woensdag brengt El Confidencial een podcast uit over het onderzoek naar ‘de duistere kant van het Spaanse voetbal’.

Voor Spanje eindigde het WK 2018 na de achtste finale tegen Rusland (1-1, verloren na penalty’s). Vooraf had Ramos duidelijk vertrouwen in een langere duur van het toernooi: hij vroeg de bondsvoorzitter van de RFEF om een passende premie bij het bereiken van de halve finale. José María Olmo, leider van het onderzoek namens El Confidencial, maakte in de podcast el Partidazo de COPE de WhatsApp-gesprekken van de Spaanse verdediger met Rubiales bekend.

“Of je verhoogt wat we besproken hebben voor de halve finales, of er komt shit”, zou Ramos de voorzitter toegestuurd hebben. “En vergeet het Hublot horloge niet.” Vervolgens leek Rubiales de onderhandelingspositie van Ramos te bevestigen. “Een half miljoen om derde te worden is geweldig. We kunnen voor de halve finale iets ertussenin zoeken en daar nu mee akkoord gaan”, stuurde de bondsvoorzitter terug. Twee jaar later zouden de twee opnieuw contact hebben, ditmaal omtrent de Ballon d’Or van 2020.

“Rubi, ik hoop dat alles goed gaat met jou en je familie. Je weet dat ik je nooit om iets heb gevraagd, maar vandaag doe ik dat omdat ik geloof dat het een speciaal jaar is door mijn prestaties”, zou Ramos het gesprek hebben geopend. “Ik wil dat je me helpt en contact zoekt met wat sleutelpersonen bij de UEFA en in jouw netwerk voor de Ballon d’Or.” Rubiales antwoordde vervolgens welwillend. “Het hangt niet van mij af, maar reken op alle hulp die ik je kan bieden.” Uiteindelijk werd de verkiezing dat jaar geschrapt vanwege de coronapandemie.

In april kwam El Confidencial met een soortgelijk bericht over Gerard Piqué. De Barcelona-verdediger zou hebben gevraagd om een gunstige indeling van zijn club FC Andorra, daar de veertig Spaanse clubs in de derde divisie op regio worden ingedeeld. “De Catalaanse ploegen zijn het sterkst, als je ons in een andere regio indeelt, zorgt dat niet voor grote veranderingen”, zei Piqué onder meer tegen Rubiales. Niet veel later lekte verzoeken van de geboren Catalaan aan de bondsvoorzitter uit om hem mee te krijgen naar de Olympische Spelen. “Ik ben hier niet zeker van, ik wil de trainer niet onder druk zetten”, reageerde Rubiales toen.

Hoogstwaarschijnlijk zijn beide gesprekken van Rubiales met de Spaanse verdedigers onderdeel van een ‘documentaireserie in podcastformaat’, dat El Confidencial vandaag publiceert. De podcast, 'Pundonor Rubiales' ('Ere Rubiales', red.) onthult de bevindingen van de onderzoekskrant naar ‘de duistere kant van het Spaanse voetbal’ en schijnt licht over ‘het management van Rubiales aan het hoofd van de RFEF en zijn relatie met spelers zoals Piqué en Ramos’. “Geld, spionage, uitwisseling van gunsten en de link tussen politieke macht en de hogere regionen van het voetbal verschijnen in deze productie”, meldt de krant op de officiële website.