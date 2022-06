PSG zwengelt eeuwige discussie verder aan met onthulling thuisshirt

Woensdag, 29 juni 2022 om 14:17 • Yvo van Dorst • Laatste update: 14:25

Paris Saint-Germain heeft het thuisshirt voor het seizoen 2022/23 gepresenteerd. Op het shirt is de nieuwe hoofdsponsor Qatar Airways op de borst te zien. Het tenue is volgens de clubleiding 'een combinatie tussen traditie en moderniteit'. Ook het online lifestyle platform GOAT is te zien op de linkermouw van het shirt. Over een periode van drie jaar zal het platform rond de 50 miljoen euro betalen voor de plek op de linkerarm van het tenue.

Marc Armstrong, directeur partnerships bij PSG, is erg verguld met het nieuwe shirt en de sponsoren. "We hopen heel erg dat dit shirt, gemaakt om in de tradities van de club te blijven, heel veel mooie resultaten zal opleveren en dat het tenue in ieders herinnering blijft”, vertelt de bestuurder op de clubsite. “We zijn ook erg blij dat we twee nieuwe sponsoren mogen verwelkomen op het shirt. Hun vertrouwen in PSG laat het grote succes zien van ons merk en onze shirts, gedragen door fans over de hele wereld.”

Qatar Airways geldt als vervanger van Accor als shirtsponsor van de Parijzenaren. Volgens L’Équipe betaalt de vliegmaatschappij een bedrag van tussen de zestig en zeventig miljoen euro om op de borst van sterspelers als Lionel Messi en Kylian Mbappé te verschijnen. Qatar Airways is eigendom van de staat Qatar, waar ook de eigenaren van PSG vandaan komen. Het bedrijf uit de oliestaat is niet de eerste vliegmaatschappij die op het shirt van de Parijzenaren prijkt. Fly Emirates was vanaf 2006 al twaalf jaar lang de shirtsponsor van PSG.

Het online lifestyle platform GOAT is ook te zien op de shirts van de kampioen van de Ligue 1. Het bedrijf vervangt QNB en gaat over een periode van drie jaar rond de vijftig miljoen euro betalen. De Franse grootmacht heeft speciaal voor de shirtpresentatie Messi laten poseren met de mouwsponsor, daar de Argentijn samen met Cristiano Ronaldo al jaren onderwerp van discussie is over wie 's werelds beste voetballer is. Het Amerikaanse concern zal te zien zijn op de linkermouw van het shirt. GOAT is een platform dat onder andere schoenen en andere luxe kledingstukken aanbiedt. Voorganger QNB beschikte over een aflopend contract.