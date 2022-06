Kogel is door de kerk: Romelu Lukaku keert officieel terug bij Internazionale

Woensdag, 29 juni 2022 om 20:04 • Yvo van Dorst • Laatste update: 20:10

Romelu Lukaku keert officieel terug in het shirt van Internazionale. De Belgische spits keert op huurbasis terug bij de club, waarmee hij in 2021 kampioen werd. De huurovereenkomst is geldig tot en met juni 2023 en Chelsea ontvangt een bedrag van acht miljoen euro plus bonussen als huursom. Internazionale zal ook het volledige salaris van Lukaku overnemen.

Inter kondigt de transfer via video op sociale media aan. Op de beelden is te zien hoe de president van de club, Steven Zhang, Lukaku verwelkomt op het hoofdkantoor. In gesprek met de Zhang belooft Lukaku 'veel goals' te gaan maken. "Ik ben blij om terug te zijn. Weet je nog, drie jaar geleden? Toen stonden we hier ook. Ik ben teruggekeerd om goals te maken, dat beloof ik."

Lukaku keert met deze huurdeal terug bij de club, waar hij vanaf 2019 furore maakte. De all-time topscorer van België pakte in 2021 voor het eerst sinds 11 jaar de Scudetto met Internazionale. Lukaku vormde dat seizoen een koningskoppel voorin met Lautaro Martínez. De Belg (24) en de Argentijn (17) maakten samen 41 doelpunten, bijna de helft van alle goals die Internazionale in de competitie maakte. Lukaku werd echter geen topscorer in 2021, dat werd Cristiano Ronaldo met 29 doelpunten.

Het avontuur van Lukaku bij Chelsea werd echter niet wat hij ervan verwachtte. In de zomer nadat de 29-jarige aanvalsleider kampioen werd met Inter, vertrok hij voor 113 miljoen euro naar the Blues. In Londen schopte Lukaku het niet tot onbetwiste basisspeler. De Belg kwam in 26 wedstrijden binnen de lijnen voor Chelsea en wist daarin acht doelpunten te maken. Dit is het laagste aantal competitiegoals dat Lukaku ooit in een seizoen maakte, sinds het seizoen 2011/12 toen hij van zijn jeugdclub Anderlecht naar Chelsea ging.