Roda JC ‘overvallen door nieuws’: ‘We zijn verbaasd en teleurgesteld’

Woensdag, 29 juni 2022 om 11:13 • Laatste update: 11:20

Roda JC heeft noodgedwongen een streep moeten zetten door de oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zou het aanstaande zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd opnemen tegen de Belgische topclub, maar ziet het duel op last van de lokale driehoek gecanceld worden. De club zegt 'verbaasd en teleurgesteld' te zijn, maar laat het er niet bij zitten.

Het oefenduel met Anderlecht moest de derde krachmeting zijn in de voorbereiding voor de ploeg van Jurgen Streppel. Afgelopen vrijdag traden de Limburgers al aan tegen de amateurs van HAC uit Kerkrade (13-0 winst). Dinsdagavond werd met 22-1 gewonnen van RKTSV. Dat door het duel met Anderlecht een streep is gezet zorgt voor verontwaardiging in het Parkstad Limburg Stadion. "Tot onze grote spijt heeft de lokale driehoek de wedstrijd van aanstaande zaterdag verboden. Dit tegen alle verwachtingen en eerdere communicatie in", valt te lezen in een reactie.

"Wij zijn hier verbaasd en vooral teleurgesteld over. We keken enorm uit naar deze topwedstrijd, in ons eigen huis, voor ons publiek. Met deze wedstrijd wilden wij onze trouwe seizoenkaarthouders in het zonnetje zetten. Helaas wordt dit ons nu onmogelijk gemaakt. We laten ons echter niet uit het veld slaan. Wij doen onze seizoenkaarthouders de belofte dat we met een passend alternatief komen. Ik hoop dat jullie hier enig begrip voor kunnen tonen, want dit nieuws heeft ons ook overvallen", aldus technisch directeur Jordens Peters.

Het is de tweede keer dat een duel van een Nederlandse club met een Belgische opponent wordt geannuleerd. Eerder ging er een streep door de wedstrijd tussen Ajax en KAA Gent. Burgemeester Mathias De Clercq van Gent kwam tot dat besluit na een uitgebreide veiligheidsanalyse. "De kans is te groot dat de harde kern van Ajax hier de confrontatie komt zoeken met Gentse én andere supporters", liet De Clercq optekenen door Het Laatste Nieuws. "Op basis van een uitgebreide risicoanalyse van de veiligheidsdiensten hebben we besloten de wedstrijd te verbieden."