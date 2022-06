Zlatan Ibrahimovic (40) kent geen maat en gaat vrolijk door

Woensdag, 29 juni 2022 om 11:39 • Yvo van Dorst • Laatste update: 11:40

AC Milan staat op het punt om het contract van Zlatan Ibrahimovic met een jaar te verlengen, meldt La Gazzetta dello Sport. De Zweedse spits herstelt op dit moment van een operatie aan zijn knie en is voorlopig nog niet inzetbaar. Desondanks wordt zijn aanwezigheid op waarde geschat en houdt de regerend landskampioen hem graag binnenboord. De verwachting is dat Ibrahimovic tot januari 2023 niet inzetbaar zal zijn.

Ibrahimovic keerde in 2020 terug bij AC Milan en beloofde de fans de Scudetto binnen te halen. Dat lukte de Zweed en daardoor werd i Rossoneri voor het eerst sinds 2011 kampioen van Italië. Ibrahimovic stond afgelopen seizoen in 23 wedstrijden binnen de lijnen voor AC Milan en maakte daarin 8 doelpunten. De clubleiding wil hem graag belonen voor die cijfers en de verwachting is dat de veertigjarige aanvalsleider volgende week gaat praten over een nieuw contract bij de club.

Daadwerkelijk minuten maken zal Ibrahimovic in 2022 naar alle waarschijnlijkheid niet gaan doen. De Zweed is herstellende van een knieoperatie en zal pas in januari weer beschikbaar zijn. Volgens Ibrahimovic had de operatie al veel eerder moeten gebeuren, daar hij zes maanden zonder kruisband speelde. “Zes maanden lang had ik een gezwollen knie, omdat er geen kruisband in zat", vertelde hij op Instagram. “Ik heb meer dan twintig injecties gezet en ik nam elke dag pijnstillers. Ik heb de afgelopen zes maanden amper geslapen ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast het veld. Maar ik moest mijn teamgenoten en trainer kampioen van Italië maken, want dat had ik ze beloofd.”

Ibrahimovic begon zijn carrière in de jeugd van Malmö FF. Via Ajax, Juventus, Internazionale en Barcelona kwam hij in 2010 voor het eerst bij AC Milan te spelen. De aanvalsleider speelde in totaal 159 wedstrijden voor de huidig kampioen van de Serie A en maakte over twee periodes 92 doelpunten. In totaal schoot de topspits 492 keer raak in zijn gehele loopbaan. In zijn interlandloopbaan bij Zweden maakte hij 62 doelpunten in 121 duels. Vorig jaar werd het contract met de aanvaller ook al met een jaar verlengd.