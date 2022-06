Barcelona seint Lewandowski in over nieuw bod en vraagt om geduld

Woensdag, 29 juni 2022 om 10:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

Barcelona gaat een nieuw verhoogd bod uitbrengen op Robert Lewandowski, melden Spaanse media. Het vorige bod van veertig miljoen euro werd door Bayern München naar de prullenbak verwezen. Naar verluidt bedraagt het nieuwe bod een vast bedrag van veertig miljoen euro plus min of meer gegarandeerde bonussen. Lewandowski zou op de hoogte zijn van de plannen van Barça, dat andermaal vraagt om geduld.

Het contract van Lewandowski loopt nog een jaar door en de clubleiding heeft al meermaals duidelijk laten weten dat Bayern van plan is om de Pool daaraan te houden. De Duitse landskampioen geeft geen duimbreed toe en wil een veel hoger bedrag zien voor zijn topschutter dan de veertig miljoen die Barcelona voor het laatst neerlegde. Volgens Fabrizio Romano wordt op de achtergrond gewerkt aan een nieuwe aanbieding van veertig miljoen exclusief bonussen en zou Lewandowski daar alvast van op de hoogte zijn gebracht.

De Poolse spits heeft toegezegd de situatie geduldig af te wachten, mede door de goede relatie die zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi onderhoudt met Joan Laporta. Het allereerste bod van Barcelona dat werd afgewezen bedroeg 37 miljoen euro. Volgens Duitse media wil Bayern minimaal zestig miljoen voor de doelpuntenmachine. Lewandowski heeft al een persoonlijk akkoord met Barcelona, maar ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Zuid-Duitsland waardoor ook beide clubs tot een akkoord moeten zien te komen. Voor de Pools international ligt een meerjarig contract klaar in het Camp Nou.

Ronald Koeman twijfelt er openlijk aan of Robert Lewandowski waarde kan toevoegen aan Barcelona. Te gast in het programma Vaques Sagrades van Esport3 raadde de voormalig oefenmeester van de Catalaanse grootmacht het begin deze week af om voor de genoemde bedragen in zee te gaan met de Poolse aanvaller. “Het is een geweldige speler, maar hij heeft inmiddels een bepaalde leeftijd bereikt. Hij is nu 33? Misschien speelt hij nog maar twee jaar. Dan zou ik vijftig of zestig miljoen euro heel veel vinden”, aldus de toekomstig bondscoach van het Nederlands elftal.