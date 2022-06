‘Meedogenloos Paris Saint-Germain hoeft Neymar niet weer te zien’

Woensdag, 29 juni 2022 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Paris Saint-Germain wil niet verder met Neymar. Volgens verschillende media heeft de Braziliaan te horen gekregen dat hij deze zomer mag vertrekken. Neymar ligt bij de Franse grootmacht al langer onder vuur, mede doordat hij afgelopen week vier kilo te zwaar terugkeerde van zijn vakantie. Thiago Silva hoopt te profiteren van de moeizame relatie tussen beide partijen en heeft er bij zijn landgenoot op aangedrongen om naar Chelsea te komen.

Neymar zou zich van meet af aan als een diva hebben gedragen en werd meermaals beschuldigd van luiheid en een onprofessionele houding. Zijn ietwat arrogante stijl van 'speeltuinvoetballen', die hij in de Ligue 1 nog meer leek te etaleren dan in zijn tijd bij Barcelona, hielp zijn imago hierin niet. Ondanks zijn uitstekende moyenne - Neymar speelde tot nog toe 144 wedstrijden en scoorde daarin 100 keer - schommelden kritieken op de balvirtuoos meerdere keren tussen geniaal en gemiddeld. Onder andere in de Champions League, dé prijs die met zijn komst gerealiseerd had moeten worden, kon hij verschillende keren het verschil niet maken.

Volgens informatie van verschillende media zou PSG helemaal genoeg hebben van het gedrag van de Braziliaan en hem hebben medegedeeld dat er voor hem geen toekomst is bij de club. Het management van de Neymar zou volgens AS al met Juventus hebben gesproken over een transfer, maar dat werd niet breeduit bevestigd. Als het aan Thiago Silva ligt komt zijn collega-international naar Chelsea. "Dat zou het allerbeste zijn", citeert Sport Witness uit de mond van de verdediger. "Tot nu toe weet ik nog niks, maar ik hoop dat het werkelijkheid wordt."

Silva en Neymar kennen elkaar goed. De twee speelden samen bij Paris Saint-Germain en de nationale ploeg van Brazilië. De centrale verdediger zou er bij zijn landgenoot op hebben aangedrongen om in zijn voetsporen te treden door PSG te verlaten voor een avontuur op Stamford Bridge. Chelsea is mede door het aanstaande vertrek van Romelu Lukaku op zoek naar versterking voor de voorste linie. De Belg staat op het punt om tijdelijk terug te keren bij Internazionale. De komst van Neymar zou met dat gegeven een welkome opsteker zijn, zo klinkt het.

Silva kwam zelf in 2020 naar Chelsea. Ondanks zijn leeftijd behoudt hij nog steeds het vertrouwen en vormt hij een belangrijke pion in de Londense defensie. De Braziliaan zag zijn contract twee keer met een jaar worden verlengd en speelt ook komend seizoen voor the Blues. De aanwezigheid van Silva leidde onder meet tot het winnen van de Champions League, de Europese Super cup en de Wereldbeker voor clubteams. Afgelopen seizoen stootte de ploeg van Thomas Tuchel door tot de finale van de FA Cup en de League Cup, maar bleef het met lege handen achter.