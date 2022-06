Franse media melden ondanks ‘klap voor PSG’ wel gunstige terugkoopoptie

Woensdag, 29 juni 2022 om 08:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:11

Ook in Frankrijk is met verbazing gereageerd op de ontwikkelingen rond Xavi Simons. De aanvallende middenvelder werd dinsdagavond laat gepresenteerd door PSV. Waar het in eerste instantie leek te gaan om een huurdeal, hebben de Eindhovenaren de negentienjarige voor liefst vijf jaar vastgelegd tot medio 2027. Pogingen van Paris Saint-Germain om de Nederlander langer vast te leggen ketsten af, waarna PSV wist toe te slaan. Volgens Franse media heeft PSG wel een terugkoopoptie bedongen van vier miljoen euro die volgend jaar geactiveerd kan worden.

Het contract van Simons zou eind juni aflopen bij PSG. De middenvelder had de mogelijkheid om zijn verbintenis te verlengen in Frankrijk, maar de jeugdinternational verkiest PSV boven de Franse kampioen. Dinsdag reisde Simons naar Eindhoven voor zijn medische keuring, waarna de betrokken partijen de contractonderhandelingen afhandelden. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano was er reeds een mondeling akkoord tussen Simons en PSG over een contractverlenging, maar die onofficiële overeenkomst hield dus geen stand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RMC Sport noemt de transfer van Simons 'een verrassing' en 'een klap voor PSG'. Volgens het Franse medium heeft PSG wel een terugkoopoptie opgenomen van vier miljoen euro die volgend jaar zomer geactiveerd kan worden. De club wilde graag verlengen met Simons, maar PSV gaf de voorkeur aan een definitieve overname en ging akkoord met de clausule. Volgens RMC Sport presteerde Simons 'veelbelovend' in Parijs. "Tussen PSG en PSV zit slechts één letter van verschil, maar twee heel verschillende bestemmingen", voegt L'Équipe eraan toe.

Simons werd geboren in Amsterdam, maar speelde in de jeugdopleiding bij Barcelona. In 2019 werd de middenvelder weggekaapt door PSG toen hij uit zijn contract liep bij de Catalanen. Simons speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden in de Ligue 1 voor de Parijzenaren, daarnaast speelde hij er nog drie in de Coupe de France. In het bekertoernooi wist de Nederlander één assist te verzorgen. Simons speelt zijn interlands bij Nederland Onder 19. In vijf wedstrijden voor het Nederlandse jeugdelftal maakte het talent drie doelpunten.