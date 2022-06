‘Ten Hag durfde Malacia tijdens periode als Ajax-trainer niet te halen’

Woensdag, 29 juni 2022 om 08:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:42

Erik ten Hag heeft met Tyrell Malacia zeer waarschijnlijk zijn eerste aanwinst binnen als manager van Manchester United. Feyenoord bereikte maandag een akkoord met de Engelse topclub over een transfersom van vijftien miljoen euro. Dat bedrag kan met twee miljoen euro oplopen middels bonussen. Malacia dient er alleen zelf nog uit te komen met United, dat Olympique Lyon op verrassende wijze te slim af is.

Volgens het Algemeen Dagblad hoeft Malacia zich niet te schamen voor het feit dat hij zijn jawoord moet intrekken bij Lyon. De Franse club heeft simpelweg te lang getreuzeld, zo stelt het dagblad. "De deal bleef lang steken op details en klapt nu dus omdat Manchester United zich toch nog meldde in Rotterdam", schrijft Mikos Gouka. Peter Bosz rekende zich al rijk met de komst van de Oranje-international, maar zag United een beter bod doen. "De nieuwe manager Ten Hag maakte zich intern sterk voor de komst van Malacia", aldus Gouka.

Marcel van der Kraan stelt in De Telegraaf dat Ten Hag al langer gecharmeerd is van Malacia. In zijn periode als trainer van Ajax had de uit Twente afkomstige oefenmeester al graag de beschikking gehad over de linksback. "Maar Ten Hag durfde Malacia tijdens zijn periode als Ajax-trainer niet te halen als versterking. Sterker zelfs, hij vond het verstandig om de oer-Rotterdammer van ’Zuid’ niet te polsen voor gesprekken over een transfer", schrijft Van der Kraan. Als manager van United is het Ten Hag dus alsnog gelukt, mits Malacia tot een persoonlijk akkoord weet te komen met de club.

De verdediger van Feyenoord werd afgelopen seizoen voorzichtig gelinkt aan een overgang naar Amsterdam, maar moest van een vertrek uit Rotterdam destijds niks weten. De linkervleugelverdediger kreeg het nieuws over de interesse vanuit Amsterdam te horen via zijn moeder, die de berichten doorstuurde. "Natuurlijk geeft ze wel een soort van advies, maar ze gaan me niet een kant opduwen. Mijn vrienden ook niet. Iedereen staat altijd achter mijn keuzes en mijn keuze is dat ik op dit moment bij Feyenoord blijf. Die complimenten zijn mooi, maar het is nog niet genoeg", aldus Malacia destijds.