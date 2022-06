Creativiteit Schreuder meteen op de proef gesteld door lange absentie

Woensdag, 29 juni 2022 om 07:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:50

De kans is groot dat Alfred Schreuder de gehele voorbereiding niet kan beschikken over Antony. De aanvaller is nog altijd herstellende van een enkelblessure en lijkt de komende weken niet in actie te kunnen komen. Schreuder liet zich dinsdagavond na de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen het Duitse SV Meppen uit over de situatie van de Braziliaan. "De komende weken worden heel belangrijk", aldus de oefenmeester van de Amsterdammers.

Antony ligt al geruime tijd in de lappenmand. De buitenspeler viel in de Klassieker tegen Feyenoord geblesseerd uit, maar meldde zich niet veel later wel bij de nationale ploeg van Brazilië voor de WK-kwalificatieduels met Chili en Bolivia. Eenmaal terug in de Amsterdam bleek de kwetsuur aan zijn enkel dusdanig ernstig dat het slot van het seizoen niet haalbaar bleek. Antony speelde sinds eind maart geen wedstrijd meer en moest ook het kampioensduel met sc Heerenveen laten schieten. Schreuder verwacht niet dat hij snel over de aanvaller kan beschikken.

"Antony is in Amsterdam aan het revalideren van zijn blessure. Het gaat redelijk goed, maar de aankomende weken zijn belangrijk. Voor zijn blessure hopen we dat het snel verbetering oplevert. Ik ga ervan uit dat hij aan het einde van de voorbereiding weer fit is", vertelde de trainer van de Amsterdammers dinsdagavond tegen ESPN. Ajax speelt in de voorbereiding tegen SC Paderborn (2 juli), Red Bull Salzburg (19 juli) en Eintracht Frankfurt (23 juli). Het toetje van de voorbereiding is de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Op 30 juli neemt de ploeg van Schreuder het net als vorig seizoen op tegen PSV.

Creativiteit

De afwezigheid van Antony vraagt meteen om creativiteit bij Schreuder. Erik ten Hag koos er afgelopen seizoen meermaals voor om in een 4-4-2-formatie aan te treden bij absentie van de Braziliaanse smaakmaker. Tegen Meppen koos Schreuder voor Mohamed Ihattaren als rechtsbuiten. De linkspoot speelde bijna een uur mee en was de meest creatieve aanvaller aan Amsterdamse zijde. Het was voor Ihattaren zijn tweede officiële opwachting als speler van Ajax 1, nadat de hangende rechtsbuiten al inviel in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1 verlies) halverwege april. Ook Steven Berghuis zou als rechtsbuiten kunnen spelen.

Het is sowieso nog maar de vraag of Antony behouden blijft voor Ajax, daar de Braziliaan met serieuze interesse schermt van Manchester United. Volgens de linkspoot hanteert zijn werkgever echter een 'buitenproportionele' vraagprijs. De Amsterdamse club vraagt liefst tachtig miljoen euro. Ajax kan zich echter hard opstellen in de onderhandelingen, daar Antony nog een contract heeft tot medio 2025. Het is niet bekend hoe ver United uiterlijk wil gaan voor de aanvaller. ESPN meldde vorige week dat Erik ten Hag 40 miljoen pond (46,5 miljoen euro) over heeft voor een hereniging met Antony.