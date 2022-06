Xavi Simons verklaart verrassende keuze voor definitieve overstap naar PSV

Woensdag, 29 juni 2022 om 00:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:40

Xavi Simons is de nieuwste aanwinst van PSV, zo maakte de club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. Lang zag het ernaar uit dat de negentienjarige aanvallende middenvelder zijn aflopende contract in Parijs zou gaan verlengen, waarna hij verhuurd zou worden aan PSV. Die deal ketste af en Simons koos voor een definitieve overstap naar Eindhoven. Via de website van de club verklaart hij zijn verrassende keuze.

De beslissing van Simons viel na diverse gesprekken met onder meer trainer Ruud van Nistelrooij en directeur voetbalzaken John de Jong. De creatieveling hield naar eigen zeggen een ‘ontzettend goed gevoel’ over aan de ontmoetingen met de clubleiding van PSV. “Ik ben echt heel blij met de stap naar PSV. Ikzelf en iedereen om me heen is overtuigd van deze keuze”, vertelt Simons, die tijdens de gesprekken vooral onder de indruk raakte van het sportieve project dat de Eindhovenaren voor ogen hebben.

“Natuurlijk is PSV een grote club. De ambitie die de leiding uitsprak heeft me nog enthousiaster gemaakt. Ik heb in een vroeg stadium met de trainer gesproken en hij heeft me veel verteld over het project dat de club gestart is. Ik weet hoe hij wil gaan spelen en hoe hij mijn rol daarin ziet. Ik ben op een punt in m’n carrière dat ik minuten moet gaan maken. Dat kan hier. Ik ben er klaar voor en wil mezelf bewijzen”, aldus Simons.

Het contract van Simons zou eind juni aflopen bij PSG. Hij kon in Frankrijk verlengen, maar de jeugdinternational verkoos PSV uiteindelijk boven de Franse kampioen. Dinsdag reisde Simons naar Eindhoven voor zijn medische keuring, waarna de betrokken partijen de contractonderhandelingen afhandelden. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano was er reeds een mondeling akkoord tussen Simons en PSG over een contractverlenging, maar die onofficiële overeenkomst hield niet stand.