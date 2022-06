PSV maakt stunt compleet en legt Xavi Simons langdurig vast

Woensdag, 29 juni 2022 om 00:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:28

PSV neemt Xavi Simons definitief overnemen van Paris Saint-Germain, zo maakt de club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. Lang zag het ernaar uit dat de negentienjarige aanvallende middenvelder zijn aflopende contract in Parijs zou gaan verlengen, waarna hij verhuurd zou worden aan PSV. De overeenkomst met de Parijzenaren ketste echter af en de Eindhovenaren slaagden erin Simons vast te leggen tot medio 2027.

Het contract van Simons zou eind juni aflopen bij PSG. Hij kon in Frankrijk verlengen, maar de jeugdinternational verkiest PSV boven de Franse kampioen. Dinsdag reisde Simons naar Eindhoven voor zijn medische keuring, waarna de betrokken partijen de contractonderhandelingen afhandelden. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano was er reeds een mondeling akkoord tussen Simons en PSG over een contractverlenging, maar die onofficiële overeenkomst hield geen stand.

Directeur voetbalzaken John de Jong vertelt dat PSV veel energie in de komst van de Nederlander heeft gestoken: “We hebben dit seizoen bijna alle wedstrijden waarbij hij aan de aftrap verscheen gezien. Buiten alle interlands die hij voor Oranje Onder 19 speelde, zagen we hem in de Youth League live in Leipzig, Parijs, Brugge, Manchester en tegen Sevilla. Daarin overtuigde hij ons. Xavi heeft alles in zich om door te groeien tot een belangrijke speler voor PSV. Het pad daar naartoe wil hij graag met ons bewandelen.”

Simons werd geboren in Amsterdam, maar hij speelde in de jeugdopleiding bij Barcelona. In 2019 werd de middenvelder weggekaapt door PSG toen hij uit zijn contract liep bij de Catalanen. Simons speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden in de Ligue 1 voor de Parijzenaren, daarnaast speelde hij er nog drie in de Coupe de France. In het bekertoernooi wist de Nederlander één assist te verzorgen. Simons speelt zijn interlands bij Nederland Onder 19. In vijf wedstrijden voor het Nederlandse jeugdelftal maakte het talent drie doelpunten.