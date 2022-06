Aankoop van 63,5 miljoen euro krijgt andermaal geen kans bij Real en vertrekt

Donderdag, 30 juni 2022 om 09:18 • Yvo van Dorst • Laatste update: 09:20

Luka Jovic staat opnieuw voor een vertrek bij Real Madrid, aldus transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Servische spits speelt aankomend seizoen naar alle waarschijnlijkheid op huurbasis voor Fiorentina. Jovic wist nooit echt indruk te maken bij de Koninklijke sinds zijn miljoenentransfer in de zomer van 2019. Het salaris van de aanvalsleider zal worden gedeeld tussen beide clubs.

Jovic begon zijn carrière in de jeugd van Rode Ster Belgrado, waarna hij in 2016 de overstap maakte naar Benfica. De Portugezen verhuurden hem in 2017 voor twee seizoenen aan Eintracht Frankfurt. De Duitsers waren na 36 goals in 75 duels overtuigd en gingen voor 22,3 miljoen euro over tot koop. Een dag nadat Jovic door Frankfurt officieel werd overgenomen van Benfica, vertrok hij voor 63 miljoen euro naar Real Madrid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In zijn tijd bij de club wist Jovic nooit echt een basisplaats af te dwingen. Wel werd hij twee keer kampioen met Real Madrid en veroverde hij afgelopen seizoen de Champions League. Het aandeel van Jovic was in de drie jaren die hij onder contract staat in het Santiago Bernabéu echter niet groot. De 24-jarige Serviër kwam in 51 wedstrijden voor Real Madrid binnen de lijnen en kwam daarin 3 keer tot een doelpunt. In de tweede helft van het seizoen 2020/21 werd hij ook al verhuurd aan zijn oude club Eintracht Frankfurt , waar hij vier keer scoorde in achttien duels.

Bij Fiorentina moet Jovic zijn landgenoot Dusan Vlahovic doen vergeten. De 22-jarige spits maakte afgelopen seizoen 17 doelpunten in 21 wedstrijden voor de club uit Florence, maar vertrok in de winterstop voor 81,6 miljoen naar Juventus. Met Fiorentina gaat Jovic de Conference League in. De club wist op de laatste speeldag van afgelopen jaargang Atalanta nipt voor te blijven in de strijd om de zevende plaats. Deze plek geeft in Italië recht op een ticket voor het Europese toernooi.